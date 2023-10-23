Война в Израиле дала возможность РФ возобновить наступление в Украине — МИД Литвы

Россия ожидает ситуации, подобные войне в Израиле, чтобы активизировать боевые действия в Украине. Литва призывает ЕС продолжить финансирование украинской обороны.
РФ ждала войну в Израиле
Россия ожидала момента, когда международное сообщество будет сосредоточено на войне между Израилем и ХАМАСом, чтобы воспользоваться этим и восстановить свое наступление против Украины.
Об этом сообщает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам.
По его словам, сегодня, впервые за длительное время, министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а по ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы отработать конструктивную и понятную позицию.
Ландсбергис отметил, что Европа должна доказать, что является важным союзником в разрешении кризиса, который касается также европейской безопасности и защиты тех же принципов международного права, которые ЕС отстаивает в Украине.
Министр добавил, что Европа должна научиться реагировать на многие кризисы одновременно. Он считает, что европейцы могут гордиться тем, что они уже сделали для поддержки Украины, но они вынуждены реагировать и на другие кризисы, такие как война между Израилем и ХАМАС или потенциальная новая вспышка противостояния между Арменией и Азербайджаном. Эти вопросы сегодня также входят в повестку дня встречи министров.
Влияние нападения на Израиль на войну в Украине
В украинской разведке отмечалось, что Россия активно использует ситуацию в Израиле для ослабления международной поддержки Украины.
Ряд международных лидеров также отмечали, что нападение ХАМАС на Израиль будет способствовать российской агрессии против Украины.
Впрочем, в НАТО заявляли, что у них достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля. В США также выступали с таким же заявлением.
В частности, недавно президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета для помощи Украине и Израилю на 105 млрд долларов.
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