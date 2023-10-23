Гуманитарная пауза. В ЕС продолжают призывать к перемирию в войне между Израилем и ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Гуманитарная пауза. В ЕС продолжают призывать к перемирию в войне между Израилем и ХАМАС

Европарламент
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Источник:  Josep Borrell

Европарламент еще 19 октября призвал к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС и выразил "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Боррель напомнил о гуманитарном перемирии на Ближнем Востоке

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 23 октября призвал ускорить доставку помощи в сектор Газа и заявил, что Евросоюз обсуждает призыв к "гуманитарной паузе" в кампании Израиля против ХАМАС.

Об этом Боррель сказал перед прибытием на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 23 октября.

Конечно, мы обсудим гуманитарную паузу. В Каире (на саммите для поиска путей разрешения палестино-израильского конфликта. – Ред.) это активно обсуждали и генсек ООН призвал к этому, – отметил Боррель.

Он выразил уверенность, что этот вопрос будет в повестке дня следующей встречи лидеров ЕС.

Что важно, так это больше, скорее... заняться основными вещами, которые позволят возобновить водо- и электроснабжение в Секторе Газа, – сказал Боррель.

Парламент ЕС призвал к гуманитарной паузе между Израилем и ХАМАС

Европейский парламент 19 октября призвал к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС и выразил "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Израиль взял сектор в полную осаду с начала войны после нападения ХАМАС, отказываясь пропускать топливо, воду и продовольствие.

Армия Израиля проводит кампанию массированных бомбардировок сектора Газа с 7 октября, но до сих пор не начала свою наземную военную акцию.

По данным СМИ, правительство США давило на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и оказать гуманитарную помощь Газе.

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