Гуманітарна пауза. У ЄС продовжують закликати до перемир'я у війні між Ізраїлем і ХАМАС
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Гуманітарна пауза. У ЄС продовжують закликати до перемир'я у війні між Ізраїлем і ХАМАС

Європарламент
Джерело:  Josep Borrell

Європарламент ще 19 жовтня закликав до "гуманітарної паузи" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС і висловив "серйозну стурбованість" погіршенням гуманітарної ситуації в Секторі Гази.

Боррель нагадав про гуманітарне перемир’я на Близькому Сході

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель 23 жовтня закликав прискорити доставку допомоги в сектор Гази і заявив, що Євросоюз обговорює заклик до "гуманітарної паузи" в кампанії Ізраїлю проти ХАМАС.

Про це Боррель сказав перед прибуттям на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 23 жовтня.

Звичайно, ми обговоримо гуманітарну паузу. У Каїрі (на саміті для пошуку шляхів розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту. – Ред.) це активно обговорювали і генсек ООН закликав до цього, – зазначив Боррель.

Він висловив упевненість, що це питання буде на порядку денному наступної зустрічі лідерів ЄС.

Що важливо, так це більше, швидше... зайнятися основними речами, які дозволять відновити водо- та електропостачання в Секторі Гази, – сказав також Боррель.

Парламент ЄС закликав до гуманітарної паузи між Ізраїлем і ХАМАС

Європейський парламент 19 жовтня закликав до "гуманітарної паузи" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС і висловив "серйозну стурбованість" погіршенням гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Ізраїль взяв сектор у повну облогу з початку війни, що розпочалась після нападу ХАМАС, відмовляючись пропускати паливо, воду та продовольство.

Армія Ізраїлю проводить кампанію масованих бомбардувань сектору Гази з 7 жовтня, але досі не почала свою наземну військову акцію.

За даними ЗМІ, уряд США тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу Газі.

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