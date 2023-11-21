Болгария прекращает импорт российской нефти, позволивший РФ заработать 1 млрд евро

Болгария приняла решение о прекращении импорта сырой нефти из РФ в марте 2024 года. Это на 6 месяцев раньше, чем планировалось.

Болгария остановит импорт нефти из РФ

Минэнерго Украины отмечает, что болгарское правительство приняло такое решение, чтобы помешать России обходить западные санкции.

Перед этим стало известно, что эта лазейка позволила Кремлю привлечь дополнительный 1 млрд. евро на свои военные действия в Украине.

По данным министерства, отказ от российской нефти будет проходить в два этапа:

с 1 января 2024 года в стране приостановят квотирование экспорта, с 1 марта – полностью прекратят импорт и переработку нефти из России.

Министр финансов Болгарии Ассен Васильев отметил, что такое решение полезно, потому что оно останавливает экспорт и деньги, которые направляются в Россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

Более того, заключенные договоренности предназначены во избежание голосования по вотуму недоверия правительству, запланированному на 22 ноября 2023 года.

Обход Россией западных санкций в отношении нефти

Ранее сообщалось, что Болгария пропускает миллионы баррелей российской нефти на принадлежащий РФ и расположенный на болгарской территории завод.

После переработки завод переправляет очищенные нефтепродукты за границу, в том числе и в страны Евросоюза.

Благодаря этому РФ смогла заработать миллиард евро.