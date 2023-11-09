Болгария помогла РФ заработать миллиард евро на продаже нефти в обход санкций — Politico

В этом году Кремль дополнительно заработал миллиард евро на продаже нефти в обход санкций с помощью лазейок и Болгарии.

Как Болгария помогает России зарабатывать миллиарды на продаже нефти в обход санкций

По информации журналистов, крупнейшая частная нефтяная компания России "Лукойл" с помощью Болгарии начала использовать лазейки в санкционных правилах ЕС для продажи нефти и только за этот год заработала миллиард евро.

Воспользовавшись уникальным освобождением от запрета Евросоюза на российскую нефть, Болгария разрешила миллионам баррелей российской нефти попасть на местный российский нефтеперерабатывающий завод, который затем экспортировал разное очищенное топливо за границу, в частности в страны ЕС, говорится в материале издания. Поделиться

Кроме этого после вступления в силу освобождения от налога 5 февраля с помощью лазейок для обхода санкций владелец НПЗ "ЛУКойл" заработал почти 500 миллионов евро.

Аналитики отмечают, что это не прямое нарушение санкций. Представители "Лукойла" и власти Болгарии заявляют, что все вполне легально.

Однако страны ЕС и законодатели в Болгарии теперь призывают Брюссель ужесточить правила, предоставляющие стране особый режим, поскольку Европейская комиссия готовит свой 12-й пакет санкций против России.

Как Болгария разрешила российскому НПЗ зарабатывать миллиарды в обход санкций

В материале издания отмечается, что Болгария значительно зависит от НПЗ российского "Лукойла" в Бургасе, который на 80% обеспечивает страну дизельным топливом и бензином и генерирует 10-ю часть экономического производства страны.

Но после того, как временное правительство Болгарии дало понять, что оно продолжит продавать нефтепродукты российского происхождения в ЕС, Европейская комиссия приняла жесткие меры, запретив Софии делать это с 5 февраля, поскольку эта мера была "исключительно предназначена для обеспечения безопасности страны".

Согласно санкционным правилам ЕС, Болгария не может продавать нефтепродукты за границу.

Но есть загвоздка: София может разрешить экспорт, если эти продукты предназначены для исключительного использования в Украине или они не могут храниться в Болгарии из-за рисков окружающей среды и безопасности, при условии, что их продажа, поставка, передача или экспорт не подразумевает обход санкций , – говорится в материале издания. Поделиться

По информации журналистов, благодаря лазейкам Болгария только с марта по июль этого года смогла экспортировать по морю почти 3 млн баррелей нефтепродуктов российского производства.

Это эквивалентно примерно одному из пяти баррелей сырой нефти, поступающей в Бургас и затем перерабатываемой на нефтеперерабатывающем заводе.

Министр финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что это произошло потому, что у нефтеперерабатывающего завода были запасы хранения всего на 10 дней, добавив, что освобождение от санкций также поможет собрать до 250 миллионов евро налогов для правительства в этом году.