Болгария помогла РФ заработать миллиард евро на продаже нефти в обход санкций — Politico

В этом году Кремль дополнительно заработал миллиард евро на продаже нефти в обход санкций с помощью лазейок и Болгарии.
Как Болгария помогает России зарабатывать миллиарды на продаже нефти в обход санкций
По информации журналистов, крупнейшая частная нефтяная компания России "Лукойл" с помощью Болгарии начала использовать лазейки в санкционных правилах ЕС для продажи нефти и только за этот год заработала миллиард евро.
Кроме этого после вступления в силу освобождения от налога 5 февраля с помощью лазейок для обхода санкций владелец НПЗ "ЛУКойл" заработал почти 500 миллионов евро.
Аналитики отмечают, что это не прямое нарушение санкций. Представители "Лукойла" и власти Болгарии заявляют, что все вполне легально.
Однако страны ЕС и законодатели в Болгарии теперь призывают Брюссель ужесточить правила, предоставляющие стране особый режим, поскольку Европейская комиссия готовит свой 12-й пакет санкций против России.
Как Болгария разрешила российскому НПЗ зарабатывать миллиарды в обход санкций
В материале издания отмечается, что Болгария значительно зависит от НПЗ российского "Лукойла" в Бургасе, который на 80% обеспечивает страну дизельным топливом и бензином и генерирует 10-ю часть экономического производства страны.
Но после того, как временное правительство Болгарии дало понять, что оно продолжит продавать нефтепродукты российского происхождения в ЕС, Европейская комиссия приняла жесткие меры, запретив Софии делать это с 5 февраля, поскольку эта мера была "исключительно предназначена для обеспечения безопасности страны".
Согласно санкционным правилам ЕС, Болгария не может продавать нефтепродукты за границу.
По информации журналистов, благодаря лазейкам Болгария только с марта по июль этого года смогла экспортировать по морю почти 3 млн баррелей нефтепродуктов российского производства.
Это эквивалентно примерно одному из пяти баррелей сырой нефти, поступающей в Бургас и затем перерабатываемой на нефтеперерабатывающем заводе.
Министр финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что это произошло потому, что у нефтеперерабатывающего завода были запасы хранения всего на 10 дней, добавив, что освобождение от санкций также поможет собрать до 250 миллионов евро налогов для правительства в этом году.
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