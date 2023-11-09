Болгарія допомогла РФ заробити мільярд євро на продажу нафти в обхід санкцій — Politico

Протягом цього року Кремль додатково заробив мільярд євро на продажу нафти в обхід санкцій за допомогою лазівок та Болгарії.

Як Болгарія допомогає Росії заробляти мільярди на продажу нафти в обхід санкцій

За інформацією журналістів видання, найбільша приватна нафтова компанія Росії “Лукойл” за допомогою Болгарії почала використовувати лазівки у санкційних правилах ЄС для продажу нафти і тільки за цей рік заробила мільярд євро.

Скориставшись унікальним звільненням від заборони Євросоюзу на російську нафту, Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, який потім експортував різне очищене пальне за кордон, зокрема в країни ЄС, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Окрім цього після набуття чинності звільнення від податку 5 лютого за допомогою лазівок для обходу санкцій власник НПЗ “Лукойл” заробив майже 500 мільйонів євро.

Аналітики зазначають, що це не є прямим порушенням санкцій. Представники “Лукойла” і влада Болгарії заявляє, що все цілком легально.

Проте країни ЄС і законодавці в Болгарії тепер закликають Брюссель посилити правила, які надають країні особливий режим, оскільки Європейська комісія готує свій 12-й пакет санкцій проти Росії.

Як Болгарія дозволила російському НПЗ заробляти мільярди в обхід санкцій

У матеріалі видання зазначається, що Болгарія значним чином залежить від НПЗ російського “Лукойла” в Бургасі, який на 80% забезпечує країну дизельним паливом та бензином і генерує 10-ту частину економічного виробництва країни.

Але після того, як тимчасовий уряд Болгарії дав зрозуміти, що він продовжить продавати нафтопродукти російського походження в ЄС, Європейська комісія вжила жорстких заходів, заборонивши Софії робити це з 5 лютого, оскільки ця міра була "виключно призначена для забезпечення безпеки країни".

Згідно з санкційними правилами ЄС, Болгарія не може продавати нафтопродукти за кордон.

Але є заковика: Софія може дозволити експорт, якщо ці продукти призначені для виключного використання в Україні або вони не можуть зберігатися в Болгарії через ризики для довкілля та безпеки, за умови, що їхній продаж, постачання, передача або експорт не має на увазі обхід санкцій, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За інформацією журналістів, завдяки лазівкам Болгарія тільки з березня по липень цього року змогла експортувати морем майже 3 млн барелів нафтопродуктів російського виробництва.

Це еквівалентно приблизно одному з п'яти барелів сирої нафти, що надходить у Бургас і потім переробляється на нафтопереробному заводі.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев повідомив, що це сталося тому, що нафтопереробний завод мав запаси зберігання лише на 10 днів, додавши, що звільнення від санкцій також допоможе зібрати до 250 мільйонів євро податків для уряду цього року.