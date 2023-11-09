Біля узбережжя Болгарії пошкоджено судно РФ зі скрапленим газом

Пором "Славянин", який йшов під прапором Росії, отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла. Судно перевозило залізничні цистерни зі зрідженим газом.

Що відомо про пошкодження судна РФ

Зазначається, що російське судно отримало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном - New Raouf під прапором Республіки Палау. Після аварії судно продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз знаходиться неподалік від входу до Босфору.

За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором - румунська Daytona Management.

Російське судно отримало крен та затоплено три баластні цистерни. Воно повернулося в болгарський порт Варна для обстеження.

Що відомо про судно

Пором "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна - Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Незрозуміло, що російське судно робило біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш у східному напрямку, тоді як воно рухалося дещо північніше.