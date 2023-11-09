У побережья Болгарии повреждено судно РФ со сжиженным газом

Идущий под флагом России паром "Славянин" получил бортовую пробоину в Черном море в районе болгарского мыса Шабла. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом.

Что известно о повреждении судна РФ

Отмечается, что российское судно получило бортовое повреждение после столкновения с другим судном – New Raouf под флагом Республики Палау. После аварии судно продолжило свой путь в сторону Турции и сейчас находится недалеко от входа в Босфор.

По данным болгарских СМИ, владельцем судна является либерийская New Raouf Shipping Ltd, оператором – румынская Daytona Management.

Российское судно получило крен и затоплено три балластных цистерны. Он вернулся в болгарский порт Варна для обследования.

Что известно о судне

Паром "Славянин" курсирует около 10 лет на линии Варна – Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны. Непонятно, что российское судно делало у Шабли/Тюленово, потому что линия в порт Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, тогда как оно двигалось несколько севернее.