Болгарія припиняє імпорт російської нафти, який дозволив РФ заробити 1 млрд євро

Болгарія прийняла рішення припинити імпорт сирої нафти з РФ у березні 2024 року. Це на 6 місяців раніше, ніж планувалося.

Болгарія зупинить імпорт нафти з РФ

Міненерго України зазначає, що болгарський уряд ухвалив таке рішення, щоб завадити Росії обходити західні санкції.

Перед цим стало відомо, що ця лазівка дозволила Кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на свої військові дії в Україні.

За даними міністерства, відмова від російської нафти проходитиме у два етапи:

з 1 січня 2024 року в країні призупинять квотування експорту, з 1 березня – повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.

Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв зазначив, що таке рішення є корисним, тому що воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Більше того, укладені домовленості призначені для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада 2023 року.

Обхід Росією західних санкцій щодо нафти

Раніше повідомлялося, що Болгарія пропускає мільйони барелів російської нафти на завод, що належить РФ і розташований на болгарській території.

Після переробки завод переправляє очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу.

Завдяки цьому РФ змогла заробити мільярд євро.