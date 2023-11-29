Соединенные Штаты Америки сегодня, 29 ноября, ввели новые санкции против Ирана и КНДР.

США ввели новые санкции против Ирана и КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении более 20 физических и юридических лиц за их участие в сетях финансового содействия в интересах Министерства обороны и материально-технического снабжения вооруженных сил Ирана и генерала вооруженных сил Ирана.

Иран получает эквивалент миллиардов долларов за счет продажи товаров для финансирования своей дестабилизирующей региональной деятельности и поддержки многочисленных региональных марионеточных группировок, включая ХАМАС и Хезболлу.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что США по-прежнему привержены разоблачению элементов иранских Вооруженных сил и их соучастников за рубежом, чтобы взорвать этот важнейший источник финансов.

Ограничения по КНДР

Также Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Sinbad, виртуальный миксер валют, который служит ключевым инструментом для отмывания денег группы спонсируемой КНДР группы киберхакеров Lazarus.

Киберпреступники также используют Sinbad для сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, такой как:

уклонение от санкций;

незаконное обращение наркотиков;

покупка материалов о сексуальном насилии над детьми;

дополнительные незаконные продажи на торговых площадках даркнета.

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо сказал, что Минфин и его партнеры из правительства США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы не допустить, чтобы миксеры виртуальных валют, такие как Sinbad, способствовали незаконной деятельности.