Росіяни вивозять українське зерно до Ірану та Сирії через Крим — ЦНС
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Росіяни вивозять українське зерно до Ірану та Сирії через Крим — ЦНС

зерно
Джерело:  ЦНС

Російські окупанти через порти окупованого Криму вивозять українське зерно до Сирії та Ірану.

Росіяни через Крим вивозять українське зерно до Ірану та Сирії

З портів тимчасово окупованого Криму зафіксовано вивезення зерна з півдня України до портів Сирії та Ірану. Зокрема, перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі "Зафар" та "Матрос Кошка".

ЦНС повідомляє, що росіяни забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової, а потім перепродають за ринковою. Надлишок забирають собі. При цьому реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено.

Шмигаль озвучив вартість зернових, вкрадених Росією на окупованих територіях

Російські загарбники вкрали мільйони тонн зернових загальною вартістю в розмірі близько одного мільярда доларів на тимчасово окупованих територіях України.

Він зазначив, що РФ хоче максимально загострити продовольчу кризу у світі. Водночас український аграрний експорт є стабілізуючим фактором на глобальному ринку продовольства.

Цьогорічний прогноз урожаю в Україні — понад 79 млн тонн. Для внутрішніх потреб достатньо 25%, решту спрямовуємо туди, де є загроза голоду. До програми Володимира Зеленського Grain from Ukraine приєдналися 30 країн і міжнародних організацій, які залучили 180 млн доларів. 170 тис. тонн продовольства спрямували до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тис. тонн відправимо до Нігерії, — розповів Шмигаль.

У межах саміту прем’єр закликав активніше долучатися до ініціативи Grain from Ukraine, підтримати Формулу миру, пропоновану Зеленським, і сприяти її реалізації.

Росія має бути суворо покарана за агресію, масові вбивства та розкрадання українського зерна. Трагедія, подібна до Голодомору, не повториться ні в Україні, ні в будь-якому іншому куточку планети, — підсумував глава українського уряду.

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