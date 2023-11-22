Росіяни продовжують красти українське зерно з окупованих територій — ЦНС

Росія продовжує красти українське зерно. Аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї, після чого їх вивозять до портів.

Окупанти вивозять українське зерно

Як зазначається, з порту у Бердянську, який зараз контролюється окупантами, відправилася нова баржа з українським зерном.

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запорізької області, розуміючи, що її влада не буде довготривалою, грабує українських аграріїв для особистого збагачення.

Всіх фермерів регіону примушують здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка набагато нижча ринкової. Після цього зерно "перепродається" за ринковими цінами й вивозиться через порти регіону. У повідомленні зауважують, що різницю у ціні з продажу окупанти забирають собі.

Фактично відбувається крадіжка зерна в українських фермерів й кожен причетний до цього понесе відповідальність, - підсумували в ЦНС. Поширити

Експорт українського зерна

Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено. Росія вийшла із "зернової угоди" і почала обстрілювати українські зернові порти та судна. Внаслідок цього експорт зерна з України скоротився.

Україна розробила альтернативний маршрут для експорту зерна, який не потребує узгодження з Росією.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

До слова, з моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.