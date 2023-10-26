Україна призупинила новий зерновий коридор через обстріли РФ

Експорт новим зерновим коридором призупинено

Консалтингова компанія Barva Invest повідомила, що Україна зупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.

Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що її буде продовжено, – йдеться в повідомленні. Поширити

Консультаційна компанія заявила, що фактично зупинка вже діяла протягом двох днів за вказівкою військових, які посилалися на загрозу з боку посилення російської військової авіації в цьому районі.

Речниця Об’єднаного координаційного центру Південного оперативного командування Наталія Гуменюк повідомила, що російська тактична авіація продемонструвала підвищену активність поблизу морського торговельного шляху над Чорним морем.

Протягом кількох днів не спостерігалося наближення російських літаків до морських транспортних шляхів. Однак зрештою вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої, – зазначила вона. Поширити

У Barva Invest додають, що ці події можуть свідчити про спроби РФ дискредитувати Збройні Сили України та перешкоджати руху кораблів.

Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації та інформуватимемо вас в міру надходження нової інформації. Звертаємо увагу, що ці неочікувані обмеження означають простої суден, – вказали у Barva Invest. Поширити

Російська блокада Чорного моря

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

До слова, з моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.