Украина приостановила новый зерновой коридор из-за обстрелов РФ

26 октября Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы со стороны российских военных самолетов.
Экспорт новым зерновым коридором приостановлен
Консалтинговая компания Barva Invest сообщила, что Украина остановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы российских военных самолетов.
Консультационная компания заявила, что фактически остановка уже действовала в течение двух дней по указанию военных, ссылавшихся на угрозу со стороны усиления российской военной авиации в этом районе.
Представитель Объединенного координационного центра Южного оперативного командования Наталья Гуменюк сообщила, что российская тактическая авиация продемонстрировала повышенную активность вблизи морского торгового пути над Черным морем.
В Barva Invest добавляют, что эти события могут свидетельствовать о попытках РФ дискредитировать Вооруженные Силы Украины и препятствовать движению кораблей.
Российская блокада Черного моря
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет запрашивать разрешение на это.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
К слову, с момента выхода из "зернового соглашения" РФ совершила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.
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