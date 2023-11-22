Россияне продолжают воровать украинское зерно с оккупированных территорий - ЦНС

Россия продолжает воровать украинское зерно. Аграриев на временно оккупированных территориях заставляют сдавать урожаи, после чего их вывозят в порты.

Оккупанты вывозят украинское зерно

Как отмечается, из порта в Бердянске, сейчас контролируемого оккупантами, отправилась новая баржа с украинским зерном.

Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожской области, понимая, что ее власть не будет долгой, грабит украинских аграриев для личного обогащения.

Всех фермеров региона заставляют сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене, которая намного ниже рыночной. После этого зерно "перепродается" по рыночным ценам и вывозится через порты региона. В сообщении отмечают, что разницу в цене по продаже оккупанты забирают себе.

Фактически происходит кража зерна у украинских фермеров и каждый причастный к этому понесет ответственность, - подытожили в ЦНС. Поделиться

Экспорт украинского зерна

Напомним, экспорт зерна из Украины был частично нарушен. Россия вышла из "зернового соглашения" и начала обстреливать украинские зерновые порты и суда. В результате экспорт зерна из Украины сократился.

Украина разработала альтернативный маршрут для экспорта зерна, не требующего согласования с Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет запрашивать разрешение на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

К слову, с момента выхода из "зернового соглашения" РФ совершила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.