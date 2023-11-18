Нагруженный зерном балкер взорвался в Черном море — Reuters

Торговое судно, перевозившее зерно, было легко повреждено у побережья Украины. Оно, вероятно, попало на плавучую морскую мину.
Что известно о подрыве балкера
Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждения в открытом море в четверг.
Источник в украинском правительстве сообщил, что, вероятно, судно поразила плавающая морская мина.
Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно направлялось в румынский порт Констанца.
Каких стран касается проблема заминирования Черного моря
Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк раньше сообщила, что гуманитарным коридором в Черном море воспользовались уже более 20 судов.
Гуменюк добавила, что происходящее в территориальных водах других государств усиливает тот факт, что заминирование Черного моря, которое РФ устроила вопреки намерению Украины продолжать "зерновой коридор", касается всех, кто имеет выход к воде.
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