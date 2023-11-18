Нагруженный зерном балкер взорвался в Черном море — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

Нагруженный зерном балкер взорвался в Черном море — Reuters

балкер
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Источник:  Reuters

Торговое судно, перевозившее зерно, было легко повреждено у побережья Украины. Оно, вероятно, попало на плавучую морскую мину.

Что известно о подрыве балкера

Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждения в открытом море в четверг.

Источник в украинском правительстве сообщил, что, вероятно, судно поразила плавающая морская мина.

Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно направлялось в румынский порт Констанца.

Каких стран касается проблема заминирования Черного моря

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк раньше сообщила, что гуманитарным коридором в Черном море воспользовались уже более 20 судов.

Инцидентов опасности не было, за исключением тех моментов, когда вы слышали, что в румынских водах они происходили, но в территориальном море Украины такого не было, - отметила она.

Гуменюк добавила, что происходящее в территориальных водах других государств усиливает тот факт, что заминирование Черного моря, которое РФ устроила вопреки намерению Украины продолжать "зерновой коридор", касается всех, кто имеет выход к воде.

Непосредственно даже обнаружение водяных мин, которое фиксировалось за период полномасштабного вторжения и в Грузии, и в Турции, и в Румынии, и в Болгарии – это понимание для всех, что обезопасить Черное море должна не только Украина. Сейчас мы обеспечиваем сектор безопасности самого гуманитарного коридора и удастся нам это неплохо, - подчеркнула она.

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