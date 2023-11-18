Навантажений зерном балкер підірвався у Чорному морі — Reuters

Торгове судно, що перевозило зерно, було легко пошкоджено біля узбережжя України. Воно, ймовірно, потрапило на плавучу морську міну.

Що відомо про підрив балкера

Чотири морські та торговельні джерела повідомили, що балкер Georgia S під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту Південний, коли зазнав пошкоджень у відкритому морі в четвер.

Джерело в українському уряді повідомило що, ймовірно, судно вразила плаваюча морська міна.

Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п’ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца.

Яких країн стосується проблема замінування Чорного моря

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк раніше повідомила, що гуманітарним коридором у Чорному морі скористалися вже понад 20 суден.

Інцидентів небезпеки не було, за виключенням тих моментів, коли ви чули, що в румунських водах вони відбувалися, але в територіальному морі України такого не було, - зауважила вона. Поширити

Гуменюк додала, що те, що це відбувалося в територіальних водах інших держав посилює той факт, що замінування Чорного моря, яке РФ влаштувала всупереч наміру України продовжувати "зерновий коридор", стосується всіх, хто має вихід до води.