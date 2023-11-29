Россияне вывозят украинское зерно в Иран и Сирию через Крым — ЦНС
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне вывозят украинское зерно в Иран и Сирию через Крым — ЦНС

зерно
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Источник:  ЦНС

Российские оккупанты через порты оккупированного Крыма вывозят украинское зерно в Сирию и Иран.

Россияне через Крым вывозят украинское зерно в Иран и Сирию

Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В частности, перевозку ворованной агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".

ЦНС сообщает, что россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, меньше рыночной, а затем перепродают по рыночной. Избыток уносят себе. При этом реализовывать продукцию без разрешения окупантов фермерам запрещено.

Шмигаль озвучил стоимость зерновых, украденных Россией на оккупированных территориях

Российские захватчики украли миллионы тонн зерновых общей стоимостью в размере около одного миллиарда долларов на временно оккупированных территориях Украины.

Он отметил, что РФ хочет максимально обострить продовольственный кризис в мире. В то же время, украинский аграрный экспорт является стабилизирующим фактором на глобальном рынке продовольствия.

Нынешний прогноз урожая в Украине - более 79 млн тонн. Для внутренних нужд достаточно 25%, остальные направляем туда, где есть угроза голода. К программе Владимира Зеленского Grain from Ukraine присоединились 30 стран и международных организаций, привлекшие 180 млн долларов. 170 тыс. тонн продовольствия направились в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тыс. тонн отправим в Нигерию, – рассказал Шмигаль.

В рамках саммита премьер призвал активнее приобщаться к инициативе Grain from Ukraine, поддержать предложенную Зеленским Формулу мира и способствовать ее реализации.

Россия должна быть строго наказана за агрессию, массовые убийства и хищения украинского зерна. Трагедия, подобная Голодомору, не повторится ни в Украине, ни в любом другом уголке планеты, — подытожил глава украинского правительства.

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