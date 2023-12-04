Навіщо Путін почав активно провокувати НАТО — пояснення Фейгіна

Нещодавно неподалік естонсько-російського кордону на білбордах вивісили цитату Путіна про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються". Це сталося після того, як влада РФ заявила про готовність до війни з Альянсом. Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що насправді відбувається.

Путін знову намагається налякати членів НАТО

За словами російського опозиціонера, останні гучні заяви диктатора та його поплічників є лише черговою бравадою.

Дивіться нове інтерв'ю Марка Фейгіна для online.ua:

Фейгін звертає увагу на те, що Кремль просто копіює у СРСР агресивну риторику щодо Заходу.

Проте численні поразки армії РФ на українському фронті підтверджують той факт, що країна-агресорка уже не зможе тягатися з НАТО.

Станом на зараз ніяких можливостей для повномасштабної війни із НАТО у Росії немає. Якби вони були, то їх би використали в першу чергу для розв'язання всіх питань в Україні. А відкривати другий фронт ніхто не буде, бо так можна лише програти, – пояснює правозахисник. Поширити

Також, можливо, що заяви про “війну з НАТО” спрямовані на внутрішню аудиторію Росії, щоб підняти бойовий дух.

Однак реальність залишається жорсткою: у найближчому майбутньому росіяни стануть біднішими через те, що Путін налаштований кинуть всі ресурси, зокрема й людські, на війну з Україною.

На переконання Марка Фейгіна, це буде нагадувати часи СРСР, який також "економив" на добробуті громадян задля фінансування військово-промислового комплексу.

Фейгін пояснив, коли спецслужби РФ можуть ліквідувати Путіна

Як вважає російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін, у разі воєнної поразки Росії, спецслужби РФ захочуть зроби крайнім винятково очільника Кремля.

Про це він розповів в інтерв'ю online.ua.