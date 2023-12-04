Навіщо Путін почав активно провокувати НАТО — пояснення Фейгіна

Нещодавно неподалік естонсько-російського кордону на білбордах вивісили цитату Путіна про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються". Це сталося після того, як влада РФ заявила про готовність до війни з Альянсом. Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що насправді відбувається.
Путін знову намагається налякати членів НАТО
За словами російського опозиціонера, останні гучні заяви диктатора та його поплічників є лише черговою бравадою.
Дивіться нове інтерв'ю Марка Фейгіна для online.ua:
Фейгін звертає увагу на те, що Кремль просто копіює у СРСР агресивну риторику щодо Заходу.
Проте численні поразки армії РФ на українському фронті підтверджують той факт, що країна-агресорка уже не зможе тягатися з НАТО.
Також, можливо, що заяви про “війну з НАТО” спрямовані на внутрішню аудиторію Росії, щоб підняти бойовий дух.
Однак реальність залишається жорсткою: у найближчому майбутньому росіяни стануть біднішими через те, що Путін налаштований кинуть всі ресурси, зокрема й людські, на війну з Україною.
На переконання Марка Фейгіна, це буде нагадувати часи СРСР, який також "економив" на добробуті громадян задля фінансування військово-промислового комплексу.
Фейгін пояснив, коли спецслужби РФ можуть ліквідувати Путіна
Як вважає російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін, у разі воєнної поразки Росії, спецслужби РФ захочуть зроби крайнім винятково очільника Кремля.
Про це він розповів в інтерв'ю online.ua.
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