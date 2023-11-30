Сім'я Патрушева та дочки Путіна. Фейгін назвав ймовірних наступників президента РФ — відео

Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, хто може зайняти місце російського диктатора Володимира Путіна.
Хто претендує на місце Путіна
Марк Фейгін каже, що сім'я секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, а саме його син Дмитро, міністр сільського господарства, є претендентом посаду прем'єра після президентських виборів у березні.
Патрушев очолював ФСБ, він зараз є секретарем Ради безпеки, але явно його можливості виходить далеко за межі Ради безпеки.
Фейгін вважає, що доньок Путіна - Катерину Тихонову та Марію Воронцову побачать невдовзі в російському уряді. Є шанс, що це станеться після виборів.
Тож публічність Патрушева, що означає, що Путін не проти цієї публічності.
За словами Фейгіна, за зовнішньою активністю треба розуміти, що всередині цього середовища недовіра та ненависть анітрохи не менше, ніж у Тюдорів.
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