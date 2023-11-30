Сім'я Патрушева та дочки Путіна. Фейгін назвав ймовірних наступників президента РФ — відео

Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, хто може зайняти місце російського диктатора Володимира Путіна.

Хто претендує на місце Путіна

Марк Фейгін каже, що сім'я секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, а саме його син Дмитро, міністр сільського господарства, є претендентом посаду прем'єра після президентських виборів у березні.

Сім'я Патрушева справді дуже впливова вже багато десятиліть. Вона сидить на ключовому місці в системі, а це насамперед контроль спецслужб. Поширити

Патрушев очолював ФСБ, він зараз є секретарем Ради безпеки, але явно його можливості виходить далеко за межі Ради безпеки.

Десь там далеко за обрієм родина Патрушева теж не відмовилася б зайняти монарший престол. Ось це і сила, і слабкість одночасно, тому що Путін не любить таких. Поширити

Фейгін вважає, що доньок Путіна - Катерину Тихонову та Марію Воронцову побачать невдовзі в російському уряді. Є шанс, що це станеться після виборів.

Тому що треба вже діяти, тому що восьмий десяток тому й іншому, і як би все одно, Патрушев чи син, чи дочки Путіна, чи ще якісь такі самі нащадки. Там є внутрішня конкуренція. І сам Путін налаштований не на те, щоби передати владу. Він не налаштований передавати владу навіть союзно всередині системи, сім'ї тих самих Патрушевих. Поширити

Тож публічність Патрушева, що означає, що Путін не проти цієї публічності.

Патрушев має роль солідного обличчя, борця із Заходом, мотивованого на вічне протистояння. Тому шанси у його сім'ї значні, я сказав би. Але все залежатиме від Путіна. Виключати того, що Путін одного разу просто позбавиться їх усіх теж не можна. Поширити

За словами Фейгіна, за зовнішньою активністю треба розуміти, що всередині цього середовища недовіра та ненависть анітрохи не менше, ніж у Тюдорів.