Семья Патрушева и дочери Путина. Фейгин назвал вероятных преемников президента РФ

Российский оппозиционный деятель, юрист и блоггер Марк Фейгин в интервью online.ua рассказал, кто может занять место российского диктатора Владимира Путина.

Кто претендует на место Путина

Марк Фейгин говорит, что семья секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, а именно его сын Дмитрий, министр сельского хозяйства, является претендентом на пост премьера после президентских выборов в марте.

Семья Патрушева действительно очень влиятельна уже многие десятилетия. Она сидит на ключевом месте в системе, а это, прежде всего, контроль спецслужб. Поделиться

Патрушев возглавлял ФСБ, он сейчас является секретарем Совбеза, но его возможности выходят далеко за пределы Совбеза.

Где-то далеко за горизонтом семья Патрушева тоже не отказалась бы занять монарший престол. Вот это и сила, и слабость одновременно, потому что Путин не любит таких. Поделиться

Фейгин считает, что дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову увидят в ближайшее время в российском правительстве. Есть шанс, что это произойдет после выборов.

Потому что надо уже действовать, потому что восьмой десяток тому и другому, и как бы все равно, Патрушев или сын, или дочери Путина, или еще какие-то отпрыски. Там есть внутренняя конкуренция. И сам Путин настроен не для того, чтобы передать власть. Он не настроен передавать власть даже союзно внутри системы, семьи тех же Патрушевых. Поделиться

Так что публичность Патрушева, что означает, что Путин не против этой публичности.

Патрушев играет роль солидного лица, борца с Западом, мотивированного на вечное противостояние. Поэтому шансы у его семьи значительны, я бы сказал. Но все будет зависеть от Путина. Исключать того, что Путин однажды просто лишится их всех тоже нельзя. Поделиться

По словам Фейгина, по внешней активности нужно понимать, что внутри этой среды недоверие и ненависть ничуть не меньше, чем у Тюдоров.