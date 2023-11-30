Семья Патрушева и дочери Путина. Фейгин назвал вероятных преемников президента РФ

Российский оппозиционный деятель, юрист и блоггер Марк Фейгин в интервью online.ua рассказал, кто может занять место российского диктатора Владимира Путина.
Кто претендует на место Путина
Марк Фейгин говорит, что семья секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, а именно его сын Дмитрий, министр сельского хозяйства, является претендентом на пост премьера после президентских выборов в марте.
Патрушев возглавлял ФСБ, он сейчас является секретарем Совбеза, но его возможности выходят далеко за пределы Совбеза.
Фейгин считает, что дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову увидят в ближайшее время в российском правительстве. Есть шанс, что это произойдет после выборов.
Так что публичность Патрушева, что означает, что Путин не против этой публичности.
По словам Фейгина, по внешней активности нужно понимать, что внутри этой среды недоверие и ненависть ничуть не меньше, чем у Тюдоров.
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