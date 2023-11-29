Интервью с Марком Фейгиным. Дети Путина, планы Патрушевых на трон и "мирные предложения" Москвы

Российский оппозиционный деятель, юрист и блоггер Марк Фейгин в интервью online.ua рассказал, кто может занять место Владимира Путина, сколько еще россиян готовы умереть на войне, о каких переговорах с Украиной постоянно говорит РФ и планы Запада после победы Украины.

Сколько россиян должно погибнуть для реакции в РФ

Хочу с вами поговорить о непрекращающейся мобилизации в России. До сих пор для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине в 30-40 раз выше, чем для москвичей. Какими должны быть потери армии РФ, чтобы это почувствовали в России?

Действительно столиц, крупных городов, мобилизация населения не затрагивается. Почему? Потому что, во первых, мотивация другая. 200 000 рублей. Одно дело для Бурятии, а другое дело для москвича, где средний уровень жизни и зарплаты выше определенно.

Знаете, вернуться в пакете за 200 штук, то еще удовольствие. Поделиться

Поэтому работать с этим электоратом, работать с этой средой обывателей, гораздо сложнее будет, и это может получить больше возмущения.

Рано или поздно и эти люди будут задействованы, потому что если война длится и длится, то совершенно невозможно избежать. Тем более при таких потерях. Для того, чтобы и москвичей задействовать в этой так называемой “военной операции”, они технически более образованные, чем провинциальный бурят или какой то другой человек из национальной автономии, но работающие в каких-то производствах, в сферах, которые интересны армии.

Это убывающая натура, потому что и релоканты, и так далее, сейчас свидетельствуют о том, что люди со специальностью, люди с образованием уезжают из России и по разным оценкам, речь идет о многих сотнях и тысячах, если даже не о паре миллионов. Проще с ними работать, с бурятами, тувинцами, послать из какой то провинции.

Протестов, возмущений по поводу их гибели из Москвы не видно. Москва - это витрина, а все остальное - это одна большая провинция. Большая провинция - проще использовать этот материал для того, чтобы воевать в Украине. Поделиться

Родственники российских мобилизованных на митинге в Москве, ноябрь 2023 года (фото: Телеграмм-каналы)

Какой уровень потерь может быть ощутимым и вызвать какую-то ответную реакцию со стороны российского общества? А он был один.

Мы все время от чего отталкивались? От войны в Чечне, от 3,5-4 тыс погибших срочников. Война в Афганистане - около 15-16 тыс погибших, выполнявших так называемый интернациональный долг из ограниченного контингента в Афганистане. Такие, понимаете, сопоставимые цифры. Они были по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине, очень скромные.

Я уж не говорю про конфликт в Грузии. Это все очень скромно, предельно скромно. Сейчас счет идет на многие десятки тысяч, если не на сотни. Даже если не 340 тыс, как заявляет Генштаб ВСУ, а если их 200 тыс, это мало? По сравнению с потерями в Афганистане за 10 лет, за две войны в Чечне?

Безусловно, это беспрецедентная, гигантская восточноевропейская война.

Но мы убедились, что, оказывается, население настолько деградировало, что оно не реагирует - не организованно, не массово, не политически, - на уровень этих потерь. А власть не реагирует, потому что для нее это вообще не чувствительно. Они делают то, что они делают, а население не реагирует болезненно. И, в общем, это для них не является проблемой. Поделиться

Я согласен, это феномен. Никто не ожидал такого. Сам генерал Залужний в своей статье говорит, мы не [знали, что россияне будут воевать при таких потерях]. Вот поэтому на сегодня приходится констатировать, мы не знаем уровня потерь, который приведет к какому-то возмущению, какой-то ответной реакции со стороны общества, не знаем, какой он будет. Миллион надо или сколько, 500 тыс? Я не знаю.

И знаете, что еще? Самая сложная - это позиционная война, когда стоят, как на линии разграничения, там по одному человеку в день-другой погибает. Сейчас идут пиковые бои в Авдеевке, где гибнут десятки тысяч, даже не тысячи. И это что? И тем не менее, если бы другие люди сказали, что за мясорубка, вы вообще нормальные люди что вы делаете? Но где это? Матери, пять штук, которые вышли с плакатами и жены. Несерьезно. Поэтому пока я не вижу.

Семья Патрушева и дочери Путина: кого ждать у власти в РФ

Хочу с вами поговорить о политическом руководстве. Конкретно о Патрушеве. Он сейчас активизировался, особенно после “очередной смерти Путина”. Кто, кроме него, еще имеет политический вес в России?

Семья Патрушева вернее было бы сказать, потому, что там не столько сам Патрушев, сколько его сын Дима, которому 43 года, он министр сельського хозяйства и претендент на пост премьера, кстати сказать, после выборов.

Под этим очень серьезные основания, что Мишустина [премьер РФ - ред.] могут поменять. Почему? Своя логика. Это должна быть какая-то всегда зависимая фигура и такая, которая долго не должна сидеть. Человек привыкает к месту и считает, что он второе лицо в государстве, в этой иерархии по Конституции предусмотрен для статуса премьер-министра.

Семья Патрушева действительно очень влиятельная уже многие десятилетия. Она сидит на ключевом месте в системе, а это, прежде всего, контроль спецслужб. Поделиться

Николай Патрушев (фото: Кремль)

Патрушев возглавлял ФСБ, он сейчас секретарь Совета безопасности, но явно его возможности выходит далеко за пределы Совета безопасности.

Но, тем не менее, безусловно, есть амбиции у семьи Патрушева. Они есть, в отличие от других. Другие могут иметь какие то представления о прекрасном внутри этой системы, но не претендовать на роль первого должностного лица в какой-то пусть даже отдаленной перспективе.

Это не значит, что есть конфликт с Путиным по этому поводу. Нет, не об этом речь.

Где-то там далеко за горизонтом семья Патрушева тоже не отказалась бы занять монарший престол. Вот это и сила и слабость одновременно, потому что Путин не любит таких. Поделиться

У Путина у самого есть родственники. Это его дочери Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Я думаю, что мы их увидим в правительстве скоро. Мы увидим их во власти, как “молодых перспективных, подающих надежды государственных управленцев”.

Как раз после марта, после выборов?

Шанс есть, да. Потому что нужно уже действовать, потому что восьмой десяток тому и другому, и как бы все равно, Патрушев или сын, или дочери Путина, или еще какие то такие же отпрыски.

Дочери Путина: Мария Воронцова и Екатерина Тихонова

Но их нужно насыщать бэкграундом, они должны быть госчиновниками, а не золотой молодежью, которая веселилась от самых сомнительных удовольствий.

Нужно создать иллюзию, что что-то меняется?

Ее не создашь вот так искусственно, потому что от того, что он назвал своих дочерей другими фамилиями, совершенно не значит, что все не понимают, что это его дети. Это так. Поэтому там есть внутренне конкуренция.

И сам Путин настроен не на то, чтобы передать власть. Он не настроен передавать власть даже союзно внутри системы, семье тех же Патрушевых. Поделиться

Поэтому публичность Патрушева санкционирована. То есть Путин не против этой публичности.

Так же, как и дурака, которого валяет Медведев. Он же тоже не просто так пишет эти посты и все другое. Ему разрешили, сказали, ну, давай у тебя хорошо получается, соцсети заведем, а ты у нас такой активный бобик, работай. Поэтому у каждого своя роль.

У Патрушева роль такого солидного лица, борца с Западом, замотивированного на вечное противостояние. Поэтому шансы у у его семьи значительные, я бы сказал. Но все будет зависеть от Путина. Исключать того, что Путин в один прекрасный момент просто избавится от них всех тоже нельзя. Мы такое видели. Пригожин вообще поваром был, еду носил.

Сколько раз мог отравить Путина, дав ему какие-то тяжелые металлы в спарже. А он же не сделал, упустил уникальный шанс. Поэтому я бы не говорил, что все и навсегда. За внешней активностью, за внешними проявлениями нужно понимать, что внутри этой среды недоверие и ненависть ничуть не меньше, чем у Тюдоров каких-нибудь.

Единственное условие ликвидации Путина

Какова должна быть ситуация в России, чтобы сами спецслужбы могли ликвидировать Путина? При каких вариантах это возможно?

Военное поражение России. Чтобы списать на него все это, снять с себя ответственность. Путина убирать имеет смысл только для одной-единственной вещи, чтобы снять с себя ответственность.

Во всем остальном у них нормально. Если они побеждают, то зачем же это делать? Поражения дураков любит. Поэтому, соответственно, если проигрыш, он должен быть соотносим не со всей системой, не со всеми этими людьми, из его окружения, а с ним самим. Это не мы, это все он. А так проще убрать и повесить на него, сказать: “Ну что вы нас обвиняете, он принимал все решения, он же узурпатор. А мы то что же? Мы пытались, мы хотели”.

Даже Патрушев начнет кричать, что он на заседании Совета безопасности 20 февраля в 2022-м говорил о том, что надо повременить с признанием “ДНР”, “ЛНР” и так далее. Каждый найдет себе оправдание и проще всего скинуть вину на того, кто уже не сможет ничего сказать.

Мы их сейчас не просматриваем, эта угроза для Кремля после 24 июня была очень реальна. Просто нарушитель конвенции [Пригожин] нарушил эту негласную черту, по которой он не должен одиночку ничего делать. Он поплатился за это. Его просто 20 августа взяли и убили, уронив его самолет.

Толпа в Ростове-на-Дону рядом со штабом командования Северо-Кавказского военного округа РФ наблюдает за вагнеровцами на корпусе танка Т-72Б, 24 июня 2023 года (фото: wikipedia.org)

Во всем остальном мы можем констатировать, что власть хрупка, когда возникает внутри конфликт. И это силовой элемент вовлечен в этот конфликт. Митинговать вы можете хоть до посинения. А вот когда двигается колонна из нескольких тысяч человек, возникает уже анабиоз такой, а что делать? А кажется, что некому, нечего делать. Да, это не значит, что власть может быть передана, но хаос может возникнуть.

Ничего страшнее для русской власти, чем хаос, не может быть. Хаос, безвластие, ослабление власти, ослабление федерального центра, отсутствие контроля за каждой частичкой, за каждым внутри этого большого организма власти. Вот это да, это опасно. Поделиться

Поэтому ослабление, дестабилизации внутри системы управления внутри власти в России является для Украины важнейшим элементом победы.

ЛСР – будущие свободные вооруженные силы России

Хочу с вами поговорить о вооруженной оппозиции России, о Легионе "Свобода России". Наша команда сняла документальный фильм о них - "Крах диктатуры слова". Я знаю, что вы лично встречались с легионерами. Что вы можете сказать после вашего личного визита?

Я с Легионом “Свобода России” дважды встречался: когда был в мае, у меня была поездка на Донбасс, я был в Часовом Яре и так далее.

Марк Фейгин во Временном Яру, Донетчина, май 2023 года (фото: facebook.com/mark.feygin.z)

В этот раз я был вдоль всей линии фронта, меня сопровождали уже военнослужащие Легиона “Свобода России”. То есть у меня они обеспечивали охрану, и плюс я с ними встречался также с тогда с курсантами встречался, сейчас и с личным составом встречалась. Такая, можно сказать, полулекция была перед ними.

Мы обсуждали, задавали вопросы, обменивались мнениями и так далее. Это, как и с руководством РДК, я тоже встречался и с командирами из оперативного руководства.

Марк Фейгин на встрече с бойцами ЛСР, ноябрь 2023 года (фото: facebook.com/mark.feygin.z)

Это действительно прообраз будущих вооруженных сил, свободных вооруженных сил России.

Безусловно, это люди очень мужественные, хорошо подготовленные, серьезно мотивированы, идеологически мотивированы. Его не заставили ехать за 200 тыс рублей, а он добровольно.

Тоже очень важно сказать, никого не принуждали. Люди просятся туда.

Путин боится любой военной оппозиции

А насколько боится их Путин? Сибирский батальон, ЛСР, Русский добровольческий корпус. Насколько он сейчас боится их заявлений, что они могут дойти до Москвы?

Он боится вообще этой идеологии. Он боится любой военной оппозиции, потому что это не шутки.

Они же привыкли бороться с очкариками, хипстерами, тетками, старушками и так далее. Понимаете? А тут тебе с автоматами люди, ты поди их разгони, как на митинге. Поэтому опасения, страхи, они, безусловно, есть. Другое дело, что в той ситуации, которая сейчас есть, скажем так, они укрепляют очень сильно границы. Белгородщина после всех этих рейдов и так далее.

То есть переведены соединения. Раньше граница вообще пустая была, а сейчас все-таки уже свидетелбство того, что опасаются, что такой рейд возможен, что до Москвы, не до Москвы, но куда-то дойдут.

Если [вооруженных россиян] будет больше, эти страхи увеличатся, если они останутся малочисленны, то, наверное, у Москвы, у Кремля есть время.

Они же пытаются и проникнуть туда, инфильтрат туда запустить, знаете, уголовные дела и с родственниками, там идет огромная оперативная работа по поводу этих соединений, участвующих там граждан России, выехавших из России, бежавших из России.

Так что боязнь есть, потому что, повторяю, они не чета всем этим мирным, либеральным и квази либеральным московским оппозиционерам, большая часть которых уехали, но какая-то оставшаяся часть угрозу для режима не представляет.

Откуда у России деньги на войну

Хочу поговорить о бюджете России на 2024 год. Военные расходы должны вырасти почти на 70% по сравнению с 2023 годом. Откуда деньги, если на Россию постоянно налагаются санкции?

Все-таки мы должны констатировать, что эти санкции оказались неполными, недостаточными в том смысле, чтобы подорвать экономический потенциал России.

Говорят, что полтриллиона с начала войны получено доходов от углеводородной конъюнктуры. Полтриллиона долларов и 142 млрд долларов прямых расходов на войну, хотя, говорят, гораздо больше. Но, тем не менее, деньги же эти есть. Поступления в бюджет есть.

Явно недостаточно того, что делается в виде реструкции со стороны Запада в отношении Москвы. Почему война продолжается, да еще и с нарастающим потенциалом.

Дело в том, что у Москвы, у Кремля нету рефлексии, чтобы снизить статьи бюджета на образование, медицину, социальную сферу, здравоохранение на все, что угодно и перекинуть это на войну.

Им не жалко. Народ не возмущается, все довольны. То, что война затратная, да какая им разница? Это же не из их кармана. Поэтому с этой точки зрения угроз для власти, что она именно такой бюджет принимает, нет. Поделиться

Поскольку нет угроз, это очень тешит их, что они могут так свободно распоряжаться деньгами, доведя население за за три десятилетия до нищеты.

Сейчас ты можешь ими управлять путем подачек в виде 200 тыс мобилизованным за участие в так называемой “специальной военной операции”. Это очень удобная позиция. И денег это не таких больших вызывает, учитывая углеводородную конъюнктуру, сколько денег получает бюджет.

Так что на сегодняшний день у России есть ресурс и нужная степень финансовой стабилизации для того, чтобы продолжать войну в той степени интенсивности, которую они посчитают нужным.

Майдан-3 и борьба с ИПСО

Россия постоянно использует любые рычаги для очернения Зеленского. Вот из последнего это кампания российских спецслужб по дестабилизации украинского общества Майдан-3. Путину больше нечего предъявить, и потому они придумывают разные истории или как? Есть ли здесь другая причина?

Внутри Украины, я считаю, ни для какого Майдана нет ресурса. Пытаться усугубить недовольство, которое может и есть в украинском обществе по разным вопросам, можно, но шансов у этого не так много.

Вот Данилов говорит о спящих агентах. Во время войны любой выявленный спящий агент окажется в лучшем случае в тюрьме.

Я не вижу никаких возможностей для какого-то Майдана-3. Противостояние, которое может быть, критика, дискуссия, взаимные обиды внутри власти, конечно, могут использоваться.

Сейчас эта тема педалируется между Залужным и Зеленским. На самом деле много здесь искусственного. Понимаете, все работают над одной задачей, кто то эффективнее, кто то менее эффективен, но что делать? И поэтому, я предполагаю, что Москва, конечно, пытается усугубить все эти конфликты, укрупнить их, но у них только информационные инструменты.

Честно говоря, таких [пророссийских] лидеров общественного мнения или средств массовой информации внутри Украины или же каких-то структур, церковь, общественные организации, партии, ничего этого же нет. Вся московская инфраструктура полностью в Украине разрушена. Есть какие то отдельные люди, но они погоды не делают, и они влиять не могут. Информационно же Москва, продолжает ИПСО, не ИПСО, но продолжает воздействие, где-то успешно, где-то менее успешно.

Нужно блокировать это ИПСО, а не пытаться переубеждать кого-то. Надо просто запрещать и так далее. Я не вижу в условиях войны другой инструментарий.

Если возникают факторы, угрожающие для защиты страны и единства - раскачки темы выборов или еще чего-нибудь, - то, конечно, нужно действовать.

Законодательство предписывает единообразный способ осуществления этих задач и все. Военное положение так военное положение.

Все же понимают, что если дать возможность этому всему разрастись, невозможно будет фронт удержать, люди будут в окопах говорить, слушайте, а что они там делают, мы тут умираем, а они там выясняют отношения.

Каких переговоров хочет Россия с Украиной

А если раскачка темы мирных переговоров с Россией? Кому это по-настоящему выгодно? Потому что сейчас мы видим, как аккуратно, возможно, к этому подталкивают. Путин заявлял, что он не отказывался от мирных переговоров, но мы не видим никаких прямых условий.

В России и сам Путин, и все его окружение повторяет на разные лады вопрос о готовности к переговорам. Просто они хотят переговоров в виде капитуляции. Что такое переговоры по настоящему? Это, прежде всего, компромисс в дипломатическом смысле. Переговоры это всегда компромисс. Взаимный компромисс.

Где со стороны Москвы компромисс? Вы, говорит, отдайте нам территории демилитаризуйтесь, отправьте назад все оружие, которое вам дали, признайте вторым государственным русский язык, амнистию всем, еще чего-нибудь там, чуть на площади для нас не потанцуйте. Вот приблизительно так выглядит позиция.

А что [Россия] взамен? А мы, говорит, на Киев не пойдем. Что предлагает Москва взамен? Пусть мне прямо перечислят конкретно, что предлагается Москвой взамен. Москве предлагается покинуть оккупированную территорию. Говорит, нет, это геополитические реалии, мы ничего не покинем.

Делегации РФ и Украины во время переговоров в Беловежской пуще, Беларусь, март 2022 года (фото: twitter.com/Podolyak_M)

Вот много раз был озвучен план Фог Расмуссена [экс-генсек НАТО (2009-2014) - ред.]: 80% уходит в НАТО и евроинтегрируется, а 20% замирает в состоянии оккупации. Где Москва хоть раз на это согласилась? Я не говорю, что на это согласно общественное мнение Украины, оно не согласно на такой вариант.

Но мы понимаем, что если вдруг Украина становится членом НАТО, то тогда скорее войны уже не будет, нежели если она примет на себя нейтральный статус.

Поэтому Украина согласится на отказ от НАТО не может, потому что это единственный серьезный гарант, потому что другие страны НАТО со стороны Москвы не подвергались агрессии.

Поэтому я бы сказал, что переговоры невозможны еще в силу того, что непонятно, как их понимать, как капитуляцию или как компромисс. Поделиться

Как капитуляцию, это ни для кого не приемлемо. Нет для нее оснований. Москва продает, что мы не пойдем на Киев, а вы дошли до Киева? Мы же видели, чем это закончилось.

Тема переговоров качается, но качается именно вариант капитуляции, а не вариант компромисса. Поэтому для Украины это неприемлемо, и вряд ли это может быть реализовано в настоящий момент.

Почему Украина должна соглашаться так, как будто она войну проиграла? Она ее не проиграла. Да, эта ситуация военного равновесия, она печальная, она угнетает, но это не проигрыш.

Как РФ ограничивает возвращение украденных украинских детей

Недавно Россия максимально ограничила въезд для украинцев из третьих стран на свою территорию. Это усложняет возвращение наших украденных детей с временно оккупированных территорий. Этого и хотел Путин, когда максимально ограничивал этот въезд?

Я думаю, это одна из причин, поскольку Международный уголовный суд его обвиняет именно в военных преступлениях по детям, по статье восьмой Римского статута. И ордер выписан именно по этой теме, в которой он сам признался. Он сам все это рассказал вместе с Львовой-Беловой.

Эти ограничения введены, в том числе для этого и для других тем. Они пытаются фильтровать въезжающих в Россию украинцев, считая, что каждый из них агент СБУ или ГУР, и они создают новые барьеры.

Ввести визы они не могут, как Украина, потому что они оккупировали территорию Украины. Человек, который не принимает российского гражданства, живя на оккупированной части Запорожской или Херсонской области, он как будет ездить. Хотя формально они его наделили всеми правами практически как гражданина.

Поэтому они ограничения внешне пока вводят. Но опять же, я подчеркиваю, что все это в утилитарных целях, и цели перемещение детей и так далее, это все преследуется.

По разным оценкам, в России находится до 5 млн граждан Украины. Я не знаю, это верная оценка или нет. Видимо, это все, в том числе и с оккупированных территорий люди. Даже если это 1 млн, это гигантское количество, этих людей надо как то абсорбировать, их нужно как то в России сделать россиянами.

Так что, наверное, хотят сегрегировать. Есть украинцы, которые становятся россиянами с оккупированных территорий. А есть те, кто приезжают каким-то образом, у них родственники еще. Вот эти люди менее надежным в их представлении, наверное, потому что раз они приезжают, значит, с какой то целью. Потому что они же не могут как украинцы с оккупированной территории, получить гражданство автоматически, а эти люди нет, для них особый порядок. Так что, в общем, здесь где-то, есть и цели безопасности.

Есть ли у Украины договоренности с Беларусью

Если продолжать тему депортации детей, то подтвержден факт того, что к этому и причастен диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Действительно ли его роль помощи Путину в войне отошла на второй план или вообще закончилась?

Я подозреваю, что за этим есть то, что Украина имеет какие то негласные договоренности с Минском относительно невозможности вовлечения Беларуси в войну своими вооруженными силами, своей территорией, ту, которую контролирует все-таки Минск. Поделиться

Безусловно, это оккупированная Россией страна, но какую-то мнимую власть Лукашенко сохраняет, которая не распространяется на вопросы войны с Украиной, но отчасти может способствовать блокированию каких-то вещей. Это я свое мнение высказал.

И Лукашенко сам не особенно счастлив оказаться военным преступником в этой изоляции и вообще с неизвестной неясной перспективой. Поэтому, наверное, поле для компромисса какое-то там есть. Опять же, он же периодически всплывает. То ему говорит Москва покажи себя то, что он сам по своим представлениям, что сейчас надо что-то говорить, сейчас нужно где-то сейчас надо обозначить.

В целом, я бы сказал, что Лукашенко очень сосредоточен на себе, то есть не на больших целях войны, беларусской государственности, еще на чем-то таком.

Он сосредоточен на том, как обеспечить безопасность себе, своим детям, своим капиталам и так далее. Все остальное носит служебную функцию. Надо будет одно сделать для того, чтобы обеспечить основную задачу, он это сделает. Если нужно для своей безопасности не участвовать в войне, он и объявит неучастие в войне.

Вот сейчас этап, когда он не ходит с мемами, а вот они готовили нападение на нас, а, когда лучше помалкивать, вот он и помалкивает. Никаких других за этим соображений нет. Лукашенко сидит уже 35 лет, какая разница, годом больше, годом меньше. Вся его жизнь прошла в этом президентском дворце.

Лукашенко показывает Путину, откуда Украина якобы "планировала напасть на Беларусь", 11 марта 2022 года (скриншот)

Он, может, действительно сам-то и не особо хочет. Но разве разве его кто то спрашивал. У Путина есть реальный рычаг управления Беларусью, начиная от финансов и заканчивая возможностью вообще скинуть с власти самого Лукашенко, если уж очень сильно понадобится. Поэтому он тоже это оценивает.

Может быть, он действительно не хотел вовлекаться в войну. Но это не снимает с его ответственность Это очень удобно сказать: “ой, вы знаете, я ничего не мог сделать, с моей территории летели ракеты, входили танки, убивали украинцев. А что я мог сделать? Мне что было, лечь под гусеницы?”

Нет, дружок. Нет, это не так делается.

И, видимо, так и делает украинская власть, понимая ему цену. [Она думает]: “Ну, хорошо, он сейчас не вовлекается в войну непосредственно войсками Беларуси, ну и слава богу”.

Может быть, отчасти, кстати, это условие - не сотрудничать c Тихановской - для того, чтобы не раздражать Лукашенко, чтобы не вовлекать его. Это тоже один из таких компромиссов. Но опять же, повторяю, все может меняться.

Лукашенко одно делает, потом другое. Я вот, кстати, был убежден, что они его вовлекут в войну. Я вот был убежден в начале войны, что он не отсидится, они рано или поздно его заставят, потому что у них есть все рычаги. Но война пошла не так, и у него сейчас сильная мотивация: “Вы сами Киев не можете за три дня взять”.

У него есть свои аргументы, которые он Путину может предъявить. Как себя поведут эти беларусские военные, неизвестно. Они возьмут, да и перейдут на сторону Украины. А чего это им воевать с Украиной? За что? Зачем? Почему? У него масса аргументов, которыми он может маневрировать в общении с Путиным.

Россия хочет построить тоннель в Крыму

Россия и Китай планируют построить подземный тоннель, дублер Крымского моста. Насколько реальна реализация этого и что вообще происходит между Россией и Китаем?

Я думаю, что никакого дублера, никакого этого подземного тоннеля делать не будут. В условиях войны это абсолютно невозможно. Любой снаряд, ракета может его затопить и ради чего все эти риски.

Наверняка существует какая-то идея, какой-то проект, Но я не думаю, что в условиях войны Китай возьмется его реализовывать, тратить деньги или, там Россия, в конце концов, даже тратить деньги. Потому что, какая гарантия, что это все удержится? Да никакой.

Мне кажется, что это какой то такой завиральный проект. В отсутствии войны этот тоннель не нужен, потому что есть мост, а в условиях войны небезопасно.

В отношении Китая и Москвы они остаются прежними. Москва ищет вассалитета от Китая. А какие еще варианты? Она торгует через Китай, она получает доступ к глобальным рынкам через Китай, ищет военной поддержки Китая.

А Китай маневрирует. Китай не хочет сильно связываться с Москвой. Не хочет нести ответственность за то, что делает Москва. Мы это тоже видим. А иначе зачем был визит [Си Цзиньпина] в Сан-Франциско и беседы с Байденом именно в таком ключе? Снять с себя ответственность, Да, решить свои вопросы. Они ищут возможности Тайвань захватить и интегрировать его обратно в континентальный Китай.

Джо Байден и Си Цзинпин в Сан-Франциско, 16 ноября (фото: twitter.com/POTUS)

Но Китай будет держаться этой независимой позиции, иначе он давно бы уже поддержал Москву более решительно. Китаю выгодна дестабилизация, потому что в условиях дестабилизации он может захватить Тайвань, и ему за это ничего не будет. Но Москва не может этого добиться. Смотрите, они целый конфликт затеяли на Ближнем Востоке. Сильно много они всего добились там? Не так, чтобы особенно.

Так что, в общем и целом Китай, я думаю, ждет, пока Россия начнет разваливаться, чтобы отхватить свои куски. Но это план долгосрочный, не однодневный, но способствовать укреплению России, Пекин точно не хочет. Поделиться

А вот Таджикистан. Недавно Путин вручил президенту Таджикистана орден "За заслуги перед Родиной". Зачем все это было?

А это все ритуалистика. Центральная Азия уже вся находится под контролем Китая. С Москвой эти отношения чисто по инерции, когда Москва еще была единственным геополитическим гегемоном на пространстве бывшего СССР, сейчас уже переориентация произошла.

После государственного визита Си Цзиньпина в Россию 22 марта, в Пекин буквально через несколько месяцев приехали все лидеры центрально азиатских государств, как по команде приехали и сделали книксен, заверили в своей лояльности. И Кыргызстана, и Таджикистана, и Казахстана, и так далее, прекрасно понимают, где сила, деньги и отсутствие проблем.

Китай, в отличие от Москвы, не пария в этой системе, несмотря на все противоречия с Западом, под санкциями он не находится, не воюет ни с кем. А с кем Китай воюет? Ни одной войны. Есть противостояние с Индией, но это другого рода противостояние, пограничные, всякие эти встряски, они роли не играют.

У Китая совершенно отдельная программа и так далее.

Есть ли у Запада план, что делать с Россией после ее поражения

Насколько сейчас в мире понимают, что делать с Россией после войны, после победы Украины? Есть ли какой-нибудь план, насколько они готовы?

Насколько на данный момент в мире понимают, что делать с Россией после окончания войны, после победы Украины? Есть ли какой-то план, насколько они готовы?

Мы же видим, что они не хотят полного распада России, развала, уничтожения власти, как института в России, даже такого неприемлемого как и по персоналиям, и по методам.

Но, тем не менее, это лучше, чем Пригожин. Они же так и показали. Они счастливы были от того, что мятеж Пригожина не удался и Россия не пришла к хаосу и последующему распаду. Поэтому, наверное, видят какое-то видоизменение нынешнего положения при отсутствии Путина, но, при сохранении управляемости системы, чтобы с ней можно было о чем-то договориться. Наверное, Запад видит это так.

Был момент, когда было до острого и считалось, что это можно одним прыжком преодолеть и вдруг Москва развалится, и на ее месте возникнет что то новое и хорошее. Сейчас, мне кажется, вернулись к прежней концепции - сохранять статус кво максимально контролируемо.

Но я вам хочу сказать, что Запад часто ошибался. Они думали и СССР удерживать и хотели, чтобы СССР не развалился. Перестройка, Горбачев, все нормально и так далее. Но кто их спрашивает? История крутится по своим законам. Поэтому честно говоря, шанс сохранить этот статус кво невелик.