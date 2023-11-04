Приспешник Путина Патрушев начал угрожать "уникальным" ядерным оружием
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Мир
Дата публикации

Приспешник Путина Патрушев начал угрожать "уникальным" ядерным оружием

ядерное оружие
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Источник:  online.ua

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, речь идет о гиперзвуковом оружии. Он убежден, что россияне "опередили конкурентов".

В России заявили, что имеют "уникальное" ядерное оружие

Россия якобы имеет "уникальное" ядерное оружие, гарантирующее стране-агрессорке безопасность на годы вперед. Об этом со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева сообщили 4 ноября в "Интерфакс-Россия".

Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, - объявил чиновник на марафоне общества "Знания" в рамках форума "Россия".

По его словам, РФ владеет "уникальными стратегическими вооружениями". Российский секретарь Совбеза уточнил, что среди этого вооружения — гиперзвуковое оружие, "гарантирующее безопасность на десятилетия вперед".

В России проваливаются ядерные испытания

По данным СМИ, с июля по октябрь этого года россияне провели не менее шести ядерных испытаний. Однако, по словам источника, все пуски "отменились или провалились".

25 октября в России "тренировали" массированный ядерный удар. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, из запланированных трех ракет ВС РФ удалось запустить только одну. По его словам, одна из ракет просто шлепнулась у старта.

4 ноября в украинской разведке рассказали о недавних ядерных испытаниях в РФ. Оказалось, что российская ракета "Ярс" уже дважды подводила страну-агрессорку, сбиваясь с курса.

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