Поплічник Путіна Патрушев почав погрожувати "унікальною" ядерною зброєю

Зі слів секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, йдеться про гіперзвукову зброю. Він переконаний, що росіяни "випередили конкурентів".
У Росії заявили, що мають "унікальну" ядерну зброю
Росія нібито має "унікальну" ядерну зброю, яка гарантує країні-агресорці безпеку на роки вперед. Про це з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева повідомили 4 листопада в "Інтерфакс-Росія".
З його слів, РФ володіє "унікальними стратегічними озброєннями". Російський секретар Ради безпеки уточнив, що серед цього озброєння — гіперзвукова зброя, яка "гарантує безпеку на десятиліття вперед".
У Росії провалюються ядерні випробовування
За даними ЗМІ, з липня по жовтень цього року росіяни провели щонайменше шість ядерних випробовувань. Однак, зі слів джерела, усі пуски "скасувались або провалились".
25 жовтня у Росії "тренували" масований ядерний удар. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, з запланованих трьох ракет ЗС РФ вдалося запустити лише одну. З його слів, одна з ракет просто гепнулась біля старту.
4 листопада в українській розвідці розповіли про нещодавні ядерні випробовування у РФ. Виявилось, що російська ракета "Ярс" вже двічі підводила країну-агресорку, збиваючись з курсу.
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