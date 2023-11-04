Поплічник Путіна Патрушев почав погрожувати "унікальною" ядерною зброєю
Категорія
Світ
Дата публікації

Поплічник Путіна Патрушев почав погрожувати "унікальною" ядерною зброєю

ядерна зброя
Джерело:  online.ua

Зі слів секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, йдеться про гіперзвукову зброю. Він переконаний, що росіяни "випередили конкурентів".

У Росії заявили, що мають "унікальну" ядерну зброю

Росія нібито має "унікальну" ядерну зброю, яка гарантує країні-агресорці безпеку на роки вперед. Про це з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева повідомили 4 листопада в "Інтерфакс-Росія".

Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї наша країна випередила конкурентів у цій сфері, — оголосив чиновник на марафоні товариства "Знання" в межах форуму "Росія".

З його слів, РФ володіє "унікальними стратегічними озброєннями". Російський секретар Ради безпеки уточнив, що серед цього озброєння — гіперзвукова зброя, яка "гарантує безпеку на десятиліття вперед".

У Росії провалюються ядерні випробовування

За даними ЗМІ, з липня по жовтень цього року росіяни провели щонайменше шість ядерних випробовувань. Однак, зі слів джерела, усі пуски "скасувались або провалились".

25 жовтня у Росії "тренували" масований ядерний удар. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, з запланованих трьох ракет ЗС РФ вдалося запустити лише одну. З його слів, одна з ракет просто гепнулась біля старту.

4 листопада в українській розвідці розповіли про нещодавні ядерні випробовування у РФ. Виявилось, що російська ракета "Ярс" вже двічі підводила країну-агресорку, збиваючись з курсу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Резніков назвав блефом ядерні погрози Кремля
Резніков назвав блефом ядерні погрози Кремля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ядерні держави почали модернізувати та нарощувати арсенали зброї — SIPRI
Ядерні держави почали модернізувати та нарощувати арсенали зброї — SIPRI
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому РФ вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ — відповідь розвідки Британії
Чому РФ вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ — відповідь розвідки Британії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм