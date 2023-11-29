Младшая дочь кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Екатерина Тихонова с помощью стратегии цифрового развития помогает Кремлю расширить собственное влияние на страны Африки.

Как дочь помогает кремлевскому диктатору распространить собственное влияние в Африке

По информации журналистов издания, на встречу в Москве, которая состоится в следующем месяце, Кремль пригласил представителей около 30 стран Африки.

В рамках встречи представителям стран Африки будут предложены услуги российских ИТ-специалистов и инвесторов.

Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с Фондом национального интеллектуального развития, генеральным директором которого является младшая дочь Путина.

Чтобы противостоять влиянию санкций, введенных против России со стороны США, ЕС и других стран за развязанную Кремлем преступную войну против Украины, кремлевский диктатор Путин стремится к более тесным связям со странами глобального юга.

В материале издания отмечается, что если Россия добьется успехов в продвижении собственного цифрового опыта в сферах кибербезопасности, государственных услуг и электронного голосования, она может получить преимущество США, Китая и стран ЕС в борьбе за расширение влияния среди стран Африки.

Встреча африканских чиновников в России является частью информационно просветительского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.

Что известно о младшей дочери Путине

Кремлевский диктатор тщательно охраняет личную жизнь 37-летней Тихоновой и ее старшей сестры Марии Воронцовой, 38-летнего эндокринолога и публично так и не признал их своими детьми.

США, Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против обеих женщин в апреле прошлого года из-за войны Путина в Украине.

В Минфине США заявили, что работа Тихоновой поддерживает российскую оборонную промышленность, в то время как Воронцова "руководит финансируемыми государством программы, получившие миллиарды долларов от Кремля в области генетических исследований и находящихся под личным контролем Путина".

В попечительский совет "Иннопрактики" входят руководители многих наиболее влиятельных российских государственных компаний, тесно связанных с Путиным, в том числе генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава Банка ВТБ Андрей Костин, исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор оружейного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов. На своем сайте компания называет себя "посредником для представителей науки, бизнеса, образования и власти".

Русские наемники из группы Вагнера, развернутые в ряде африканских государств в последние годы, помогли Кремлю восстановить часть своего влияния советской эпохи в богатом ресурсами регионе, которое было утрачено после холодной войны.

На этой неделе Россия также начала поставки, чтобы до конца года доставить 200 тысяч тонн бесплатного зерна в шесть африканских стран. Хотя это лишь небольшая часть того, что они потребляют, предложение, сделанное Путиным в июле, последовало за критикой того, что российская война в Украине и выход из соглашения, облегчающего экспорт украинского зерна через Черное море, наносят ущерб африканцам, вызывая рост мировых цен. на продукты питания и удобрения.