Война за наследство Пригожина. Минобороны РФ рекрутирует десантников для службы в Африке

Минобороны РФ нацелилось на наследство Пригожина в Африке

Министерство обороны Российской Федерации вербует десантников для войны за наследство основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Африке. Военным предлагают зарплату как на “СВО”, и при этом освобождение от участия в войне в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

В течение последнего месяца проводится активная рекрутинговая кампания среди действующих военнослужащих ВС РФ с целью формирования "Африканского экспедиционного корпуса", - говорится в сообщении. Поделиться

По данным автора канала, "освобождение от СВО", которое предлагают как вознаграждение, наиболее привлекательно для потенциальных кандидатов, поскольку в Африке вероятность прилета "случайного" Химарса значительно ниже.

Тем не менее, попасть туда может не каждый, отбор производится "среди своих".

Преимущественно это касается военнослужащих ВДВ РФ, уставших участвовать в штурмовых действиях в открытом поле. Рядовой мобилизованный туда не пробьется. Отдельное внимание уделяется пилотам, военнослужащим войск связи и операторам БПЛА. И, конечно же, "вагнерам", – пишет автор. Поделиться

При этом основная группа формируется вокруг ЧВК "Редут", однако окончательное решение о структуре будущего корпуса еще не принято. Основной же подготовительной базой определен военный полигон "Молькино", Краснодарский край.

Основным контингентом будущего формирования определены военнослужащие ВДВ РФ.

Командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский по-прежнему является основным политическим оппонентом и противовесом для власти дуэта Шойгу-Герасимов. Последние всячески ищут способы ослабить генерал-полковника и переориентировать часть людей ВДВ на себя. Сообщается, что Шойгу лично проводит беседы с обещанием светлых служебных перспектив и, конечно же, "комиссионных" от "африканских дел". Судя по всему, эта тактика работает. Часть офицеров с большими звездами уже согласились поучаствовать в "Африканском корпусе". Командующим корпусом также планируется генерал ВДВ, ранее ориентированный на Теплинского, – объяснил автор. Поделиться

Главной целью этого корпуса есть продвижение своих интересов в Африке. Однако ее можно разделить на три составляющие:

Официальная помощь африканским народам.

Неофициальная – установление точек влияния на африканском континенте с целью перенаправления потоков денежных средств от продажи африканских ресурсов, а также давления на представителей Франции с целью снижения поддержки Украины в войне.

Задуманная – министерство обороны по-прежнему озабочено влиянием ППК "Вагнер" как на территории РФ, так и за ее пределами.

Несмотря на смерть Пригожина (а может и инсценировку), его дух по-прежнему витает как в коридорах Кремля, так и во мнениях военнослужащих РФ. Официально руководство организацией перешло его сыну – Павлу. Однако, как оказалось, ЧВК "Вагнер" обнаружила способность "самоорганизовываться" на уровне руководителей "среднего звена". Поэтому африканские ячейки "Вагнер" по-прежнему живы и преуспевают. Шойгу и Герасимов вовсю пытаются "поглотить" остатки ЧВК, в том числе на территории Африки, – резюмировал автор канала. Поделиться

Действительно ли сын Пригожина руководит ЧВК Вагнер

Действительно ли сын Пригожина сейчас руководит вагнеровцами, собираются ли они снова воевать против Украины и проводили ли боевики военную подготовку ХАМАС рассказал online.ua начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".

После смерти Пригожина появилась информация о том, что его сын руководит вагнеровцами в Росгвардии и возобновил их набор в Перми.

"Фортуна" рассказывает, что известно, что представители ЧВК "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".

Кто согласился, кто отказался. То есть их просто расчленили на несколько таких категорий. Есть категория людей, которые отказались, есть категория сомневающихся, а есть категория людей, которая согласна. Эту категорию просто разделили на две части: кто-то пошел в Министерство обороны по прямому контракту, остальную структурно перенаправили в "Росгвардию". Поделиться

По словам начальника штаба РДК, это просто передел рынка боевиков.