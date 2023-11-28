Война за наследство Пригожина. Минобороны РФ рекрутирует десантников для службы в Африке

В течение последнего месяца проводится активная рекрутинговая кампания среди военнослужащих ВС РФ, действующая с целью формирования “Африканского экспедиционного корпуса”.
Минобороны РФ нацелилось на наследство Пригожина в Африке
Министерство обороны Российской Федерации вербует десантников для войны за наследство основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Африке. Военным предлагают зарплату как на “СВО”, и при этом освобождение от участия в войне в Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".
По данным автора канала, "освобождение от СВО", которое предлагают как вознаграждение, наиболее привлекательно для потенциальных кандидатов, поскольку в Африке вероятность прилета "случайного" Химарса значительно ниже.
Тем не менее, попасть туда может не каждый, отбор производится "среди своих".
При этом основная группа формируется вокруг ЧВК "Редут", однако окончательное решение о структуре будущего корпуса еще не принято. Основной же подготовительной базой определен военный полигон "Молькино", Краснодарский край.
Основным контингентом будущего формирования определены военнослужащие ВДВ РФ.
Главной целью этого корпуса есть продвижение своих интересов в Африке. Однако ее можно разделить на три составляющие:
Официальная помощь африканским народам.
Неофициальная – установление точек влияния на африканском континенте с целью перенаправления потоков денежных средств от продажи африканских ресурсов, а также давления на представителей Франции с целью снижения поддержки Украины в войне.
Задуманная – министерство обороны по-прежнему озабочено влиянием ППК "Вагнер" как на территории РФ, так и за ее пределами.
Действительно ли сын Пригожина руководит ЧВК Вагнер
Действительно ли сын Пригожина сейчас руководит вагнеровцами, собираются ли они снова воевать против Украины и проводили ли боевики военную подготовку ХАМАС рассказал online.ua начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".
После смерти Пригожина появилась информация о том, что его сын руководит вагнеровцами в Росгвардии и возобновил их набор в Перми.
"Фортуна" рассказывает, что известно, что представители ЧВК "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".
По словам начальника штаба РДК, это просто передел рынка боевиков.
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