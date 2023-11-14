Что сейчас происходит с ЧВК Вагнера — ответ "Фортуны" из РДК

Действительно ли сын Пригожина сейчас руководит вагнеровцами, собираются ли они снова воевать против Украины и проводили ли боевики военную подготовку ХАМАС рассказал online.ua начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".

Действительно ли сын Пригожина руководит ЧВК Вагнер

После смерти Пригожина появилась информация о том, что его сын руководит вагнеровцами в Росгвардии и возобновил их набор в Перми.

"Фортуна" рассказывает, что известно, что представители ЧВК "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".

Кто согласился, кто отказался. То есть их просто расчленили на несколько таких категорий. Есть категория людей, которые отказались, есть категория сомневающихся, а есть категория людей, которая согласна. Эту категорию просто разделили на две части: кто-то пошел в Министерство обороны по прямому контракту, остальную структурно перенаправили в "Росгвардию". Поделиться

По словам начальника штаба РДК, это просто передел рынка боевиков.

Я не думаю, что сын Пригожина там что-то решает. Просто его сделали публичным ответственным за это человеком, но насколько он принимает решение, насколько он несет действительную ответственность, насколько он может что-то изменить? Я лично в этом очень сомневаюсь. Поделиться

Есть ли параллели в тактике ЧВК в Украине и ХАМАС в Израиле

В СМИ появлялась информация, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к операциям против Израиля. "Фортуна" говорит, что глобально в тактике есть определенное сходство, но сложно сказать, насколько это влияние ЧВК.

Если мы рассмотрим тактику действий именно представителей ЧВК "Вагнер" на территории Украины, на фронте, то мы говорим просто о действиях каких-то пехотных соединений при поддержке техники. Это такие узкоспецифические военные выкладки, военные истории на фронте. Поделиться

Если же говорить о палестино-израильском конфликте и боях в Газе, то это городские бои, бои в замкнутых просторах, тоннелях. И здесь сложно найти след школы ЧВК "Вагнер" в действиях представителей ХАМАСа.