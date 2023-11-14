Что сейчас происходит с ЧВК Вагнера — ответ "Фортуны" из РДК

Действительно ли сын Пригожина сейчас руководит вагнеровцами, собираются ли они снова воевать против Украины и проводили ли боевики военную подготовку ХАМАС рассказал online.ua начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".
Действительно ли сын Пригожина руководит ЧВК Вагнер
После смерти Пригожина появилась информация о том, что его сын руководит вагнеровцами в Росгвардии и возобновил их набор в Перми.
"Фортуна" рассказывает, что известно, что представители ЧВК "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".
По словам начальника штаба РДК, это просто передел рынка боевиков.
Есть ли параллели в тактике ЧВК в Украине и ХАМАС в Израиле
В СМИ появлялась информация, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к операциям против Израиля. "Фортуна" говорит, что глобально в тактике есть определенное сходство, но сложно сказать, насколько это влияние ЧВК.
Если же говорить о палестино-израильском конфликте и боях в Газе, то это городские бои, бои в замкнутых просторах, тоннелях. И здесь сложно найти след школы ЧВК "Вагнер" в действиях представителей ХАМАСа.
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