РФ пытается заманить ветеранов ЧВК Вагнера вернуться на войну против Украины — NYT

Российская армия активизировала усилия по вербовке ветеранов ЧВК Вагнера. Таким образом, Кремль пытается избежать очередной мобилизации и спасти часть своего боевого потенциала.

Ветеранов ЧВК Вагнера хотят отправить на войну против Украины

The New York Times пишет, что четверо бывших российских заключенных, воевавших вместе с ЧВК Вагнера на востоке Украины, заявили, что в последние недели получали звонки и сообщения с предложением новых военных контрактов.

Трое бывших бойцов заявили, что их специально призвали присоединиться к Росгвардии.

Другие бывшие члены Вагнера, похоже, присоединились к тактическому подразделению Росгвардии «Ахмат», базирующемуся на юге России в Чечне.

Российское государственное телевидение в начале ноября опубликовало видео, якобы показавшее тренировки бывших вагнеровцев, которые сейчас воюют вместе с Ахматом в Украине.

Мы сохранили все. Мы такие же, как были раньше, – сказал телеканалу RT один из боевиков в нашивках «Вагнер» и «Ахмат». Поделиться

Российская армия также пыталась переманить ветеранов Вагнера.

Независимое российское информационное издание Important Stories в этом месяце опубликовало внутренний российский правительственный документ о вербовке, в котором бывшие члены Вагнера перечислены как одна из целевых групп.

ЧВК Вагнера возобновила набор боевиков

По данным российских СМИ, ЧВК Вагнера стала подразделением Росгвардии.

Новым подразделением Росгвардии руководит Павел Пригожин, являющийся сыном Евгения Пригожина и его единственным наследником.

В новых подразделениях отбирают только тех, кто имеет боевой опыт или раньше был в составе НДС.

Оплата будет колебаться от 80 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники.

По предварительным данным, срок контракта – от 6 месяцев.

По данным СМИ, "пока судимых, больных не берут".