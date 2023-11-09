РФ намагається заманити ветеранів ПВК Вагнера повернутися на війну проти України — NYT

Російська армія активізувала зусилля з вербування ветеранів ПВК Вагнера. Таким чином Кремль намагається уникнути чергової мобілізації та врятувати частину свого бойового потенціалу.

Ветеранів ПВК Вагнера хочуть відправити на війну проти України

The New York Times пише, що четверо колишніх російських ув'язнених, які воювали разом з ПВК Вагнера на сході України, заявили, що протягом останніх тижнів отримували дзвінки та повідомлення з пропозицією нових військових контрактів.

Троє колишніх бійців заявили, що їх спеціально закликали приєднатися до Росгвардії

Інші колишні члени Вагнера, схоже, приєдналися до тактичного підрозділу Росгвардії «Ахмат», що базується на півдні Росії в Чечні.

Російське державне телебачення на початку листопада опублікувало відео, яке нібито показало тренування колишніх вагнерівців, які зараз воюють разом з Ахматом в Україні.

Ми зберегли абсолютно все. Ми такі ж, як були раніше, - сказав телеканалу RT один із бойовиків у нашивках «Вагнер» і «Ахмат». Поширити

Російська армія також намагалася переманити ветеранів Вагнера.

Незалежне російське інформаційне видання Important Stories цього місяця опублікувало внутрішній російський урядовий документ про вербування, в якому колишні члени Вагнера перераховані як одна з цільових груп.

ПВК Вагнера відновила набір бойовиків

За даними російських ЗМІ, ПВК Вагнера стала підрозділом Росгвардії.

Новим підрозділом Росгвардії керує Павло Пригожин, який є сином Євгена Пригожина і його єдиним спадкоємцем.

У нові підрозділи відбирають лише тих, хто має бойовий досвід або раніше був у складі ПВК.

Оплата коливатиметься від 80 тисяч до 240 тисяч рублів залежно від місця, де служитимуть найманці.

За попередніми даними, термін контракту − від 6 місяців.

За даними ЗМІ, "поки що судимих, хворих не беруть".