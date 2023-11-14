Що зараз відбувається з ПВК Вагнера — відповідь "Фортуни" з РДК

Чи справді син Пригожина зараз керує вагнерівцями, чи збираються вони знову воювати проти України та чи проводили бойовики вишкіл ХАМАСу розповів online.ua начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна".

Чи справді син Пригожина керує ПВК Вагнер

Після смерті Пригожина з'явилася інформація, що його син керує вагнерівцями в Росгвардії та відновив їхній набір у Пермі.

“Фортуна” розповідає, що наразі відомо, що представники ПВК “Вагнер”, які хочуть воювати, можуть це зробити через “Росгвардію”.

Хтось погодився, хтось відмовився. Тобто, їх просто розчленували на кілька таких категорій. Є категорія людей, які відмовилися, є категорія людей, які мають сумнів, а є категорія людей, яка згодна. Цю категорію просто розділили на дві частини: хтось пішов до Міністерства оборони за прямим контрактом, решту структурно перенаправили до “Росгвардії”. Поширити

За словами начальника штабу РДК, це просто переділ ринку бойовиків.

Я не думаю, що син Пригожина насправді там щось вирішує. Просто його зробили публічною відповідальною за це людиною, але наскільки вона ухвалює рішення, наскільки вона несе дійсну відповідальність, наскільки вона щось може змінити? Я особисто в цьому дуже маю сумнів. Поширити

Чи є паралелі у тактиці ПВК в Україні та ХАМАС в Ізраїлі

У ЗМІ з’являлася інформація, що бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до операцій проти Ізраїлю. “Фортуна“ каже, що глобально у тактиці є певна схожість, але складно сказати, наскільки це вплив ПВК.

Якщо ми розглянемо тактику дій саме представників ПВК “Вагнер” на території України, на фронті, то ми говоримо просто про дії якихось піхотних з'єднань за підтримки техніки. Це такі вузькоспецифічні військові викладки, воєнні історії на фронті. Поширити

Якщо ж говорити про палестино-ізраїльський конфлікт і бої в Газі, то це міські бої, бої в замкнутих просторах, тунелях. І тут складно знайти слід школи ПВК “Вагнер” у діях представників ХАМАСу.