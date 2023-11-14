Що зараз відбувається з ПВК Вагнера — відповідь "Фортуни" з РДК

Чи справді син Пригожина зараз керує вагнерівцями, чи збираються вони знову воювати проти України та чи проводили бойовики вишкіл ХАМАСу розповів online.ua начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна".
Чи справді син Пригожина керує ПВК Вагнер
Після смерті Пригожина з'явилася інформація, що його син керує вагнерівцями в Росгвардії та відновив їхній набір у Пермі.
“Фортуна” розповідає, що наразі відомо, що представники ПВК “Вагнер”, які хочуть воювати, можуть це зробити через “Росгвардію”.
За словами начальника штабу РДК, це просто переділ ринку бойовиків.
Чи є паралелі у тактиці ПВК в Україні та ХАМАС в Ізраїлі
У ЗМІ з’являлася інформація, що бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до операцій проти Ізраїлю. “Фортуна“ каже, що глобально у тактиці є певна схожість, але складно сказати, наскільки це вплив ПВК.
Якщо ж говорити про палестино-ізраїльський конфлікт і бої в Газі, то це міські бої, бої в замкнутих просторах, тунелях. І тут складно знайти слід школи ПВК “Вагнер” у діях представників ХАМАСу.