Як РФ посилює контроль над ПВК "Вагнер" — британська розвідка

Розвідка великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва приватної військової компанії "Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням.
Як РФ посилює контроль над ПВК "Вагнер"
Як заявляють у відомстві, станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи приватної військової компанії "Вагнер ", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.
Інші групи бійців "Вагнера", найімовірніше, приєдналися до іншої російської ПВК – "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, налічує загалом 7 000 осіб.
Крім того, як зазначається в огляді, 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи Вагнера увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату".
ПВК Вагнер стане Росгвардією
Російська приватна військова компанія Вагнера 29 жовтня заявила, що офіційно перейде в управління Росгвардії та повернеться на війну в Україну
Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі ПВК Вагнера.
Зазначається, що усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт, інакше "допрацьовуватимуть на умовах чинних". Натомість вся структура ПВК Вагнера, порядок роботи та командири не змінюватиметься.
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