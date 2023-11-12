Як РФ посилює контроль над ПВК "Вагнер" — британська розвідка

Розвідка великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва приватної військової компанії "Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням.

Як РФ посилює контроль над ПВК "Вагнер"

Як заявляють у відомстві, станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи приватної військової компанії "Вагнер ", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.

Цей підрозділ "Вагнера" у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника "Вагнера" Євгенія Пригожина, – йдеться в огляді. Поширити

Інші групи бійців "Вагнера", найімовірніше, приєдналися до іншої російської ПВК – "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, налічує загалом 7 000 осіб.

Крім того, як зазначається в огляді, 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи Вагнера увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату".

Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року російська держава здійснює більш прямий контроль над діяльністю "Вагнера" і його колишнім персоналом, – стверджують британські аналітики. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y7g7HRnSxx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 12, 2023

ПВК Вагнер стане Росгвардією

Російська приватна військова компанія Вагнера 29 жовтня заявила, що офіційно перейде в управління Росгвардії та повернеться на війну в Україну

Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі ПВК Вагнера.

Зазначається, що усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт, інакше "допрацьовуватимуть на умовах чинних". Натомість вся структура ПВК Вагнера, порядок роботи та командири не змінюватиметься.