Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер" — британская разведка
Категория
Мир
Дата публикации

Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер" — британская разведка

Минобороны Британии
Вагнер
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Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить контроль над группировкой.

Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер"

Как заявляют в ведомстве, по состоянию на конец октября 2023 г. крупные элементы частной военной компании "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.

Это подразделение "Вагнера" в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца "Вагнера" Евгения Пригожина, говорится в обзоре.

Другие группы бойцов "Вагнера", скорее всего, присоединились к другой российской ЧВК - "Редут", которая, согласно расследованию Радио Свобода, насчитывает всего 7 000 человек.

Кроме того, как отмечается в обзоре, 1 ноября 2023 лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики группы Вагнера вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".

После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства Вагнера в августе 2023 года российское государство осуществляет более прямой контроль над деятельностью Вагнера и его бывшим персоналом, утверждают британские аналитики.

ЧВК Вагнер станет Росгвардией

Российская частная военная компания Вагнера 29 октября заявила, что официально перейдет в управление Росгвардии и вернется на войну в Украину

Об этом говорится на официальном телеграмм-канале ЧВК Вагнера.

Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, иначе "будут дорабатываться на условиях действующих". Вместо этого вся структура ПВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.

Строится с нуля база группы Вагнера в зоне СВО, отряды готовятся к работе на ближнем (6 месяцев). Задания на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь сохраняются. Оплата по-прежнему на карту. Обеспечение, лечение, реабилитация так же, как у военнослужащих Росгвардии, говорится в сообщении.

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