Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер" — британская разведка

Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить контроль над группировкой.
Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер"
Как заявляют в ведомстве, по состоянию на конец октября 2023 г. крупные элементы частной военной компании "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.
Другие группы бойцов "Вагнера", скорее всего, присоединились к другой российской ЧВК - "Редут", которая, согласно расследованию Радио Свобода, насчитывает всего 7 000 человек.
Кроме того, как отмечается в обзоре, 1 ноября 2023 лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики группы Вагнера вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".
ЧВК Вагнер станет Росгвардией
Российская частная военная компания Вагнера 29 октября заявила, что официально перейдет в управление Росгвардии и вернется на войну в Украину
Об этом говорится на официальном телеграмм-канале ЧВК Вагнера.
Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, иначе "будут дорабатываться на условиях действующих". Вместо этого вся структура ПВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.
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