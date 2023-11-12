Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер" — британская разведка

Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить контроль над группировкой.

Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер"

Как заявляют в ведомстве, по состоянию на конец октября 2023 г. крупные элементы частной военной компании "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.

Это подразделение "Вагнера" в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца "Вагнера" Евгения Пригожина, говорится в обзоре. Поделиться

Другие группы бойцов "Вагнера", скорее всего, присоединились к другой российской ЧВК - "Редут", которая, согласно расследованию Радио Свобода, насчитывает всего 7 000 человек.

Кроме того, как отмечается в обзоре, 1 ноября 2023 лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики группы Вагнера вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".

После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства Вагнера в августе 2023 года российское государство осуществляет более прямой контроль над деятельностью Вагнера и его бывшим персоналом, утверждают британские аналитики. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y7g7HRnSxx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 12, 2023

ЧВК Вагнер станет Росгвардией

Российская частная военная компания Вагнера 29 октября заявила, что официально перейдет в управление Росгвардии и вернется на войну в Украину

Об этом говорится на официальном телеграмм-канале ЧВК Вагнера.

Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, иначе "будут дорабатываться на условиях действующих". Вместо этого вся структура ПВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.