Власти РФ приступили к реабилитации наемников "Вагнера" после попыток мятежа — британская разведка

Российские власти принялись реабилитировать бойцов "группы Вагнера" после попытки мятежа и смерти основателя ПИК Евгения Пригожина.
Что известно о реабилитации наемников "Вагнера" в РФ
Как отмечается в сводке, министерство обороны России установило новую систему, позволяющую наемникам "Вагнера" получать ветеранские удостоверения и соответствующие выплаты.
Группа "Вагнера" недавно была включена в структуру управления Росгвардии.
По данным британской разведки, эти действия, скорее всего, сигнализируют о реабилитации некоторых частей "Вагнера" со стороны российских властей.
Наемники "Вагнера" в Украине
Напомним, в январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек.
Группа "Вагнера" фактически была расформирована после бунта предводителя наемников Евгения Пригожина в июне 2023 года.
По данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.
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