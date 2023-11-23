Власти РФ приступили к реабилитации наемников "Вагнера" после попыток мятежа — британская разведка
Категория
Мир
Дата публикации

Власти РФ приступили к реабилитации наемников "Вагнера" после попыток мятежа — британская разведка

Минобороны Британии
Вагнер
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Российские власти принялись реабилитировать бойцов "группы Вагнера" после попытки мятежа и смерти основателя ПИК Евгения Пригожина.

Что известно о реабилитации наемников "Вагнера" в РФ

Как отмечается в сводке, министерство обороны России установило новую систему, позволяющую наемникам "Вагнера" получать ветеранские удостоверения и соответствующие выплаты.

Группа "Вагнера" недавно была включена в структуру управления Росгвардии.

По данным британской разведки, эти действия, скорее всего, сигнализируют о реабилитации некоторых частей "Вагнера" со стороны российских властей.

Это последовало за длительным периодом неопределенности относительно того, как власти будут относиться к членам "Вагнера" после мятежа группы и неудачному "Маршу за справедливость" в июне 2023 года, - отмечают в Минобороны Британии.

Наемники "Вагнера" в Украине

Напомним, в январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек.

Группа "Вагнера" фактически была расформирована после бунта предводителя наемников Евгения Пригожина в июне 2023 года.

По данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

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