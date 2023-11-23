Влада РФ розпочала реабілітацію найманців "Вагнера" після спроб заколоту — британська розвідка

Російська влада взялася реабілітувати бійців "групи Вагнера" після спроби заколоту і смерті засновника ПВК Євгена Пригожина.
Що відомо про реабілітацію найманців "Вагнера" у РФ
Як зазначається у зведенні, міністерство оборони Росії встановило нову систему, яка дозволяє найманцям "Вагнера" отримувати ветеранські посвідчення та відповідні виплати.
Група "Вагнера" нещодавно була включена в структуру управління Росгвардії.
За даними британської розвідки, ці дії, швидше за все, сигналізують про реабілітацію деяких частин "Вагнера" з боку російської влади.
Найманці "Вагнера" в Україні
Нагадаємо, в січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч людей.
Група "Вагнера" фактично була розформована після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.
За даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-