Влада РФ розпочала реабілітацію найманців "Вагнера" після спроб заколоту — британська розвідка
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Влада РФ розпочала реабілітацію найманців "Вагнера" після спроб заколоту — британська розвідка

Міноборони Британії
Вагнер

Російська влада взялася реабілітувати бійців "групи Вагнера" після спроби заколоту і смерті засновника ПВК Євгена Пригожина.

Що відомо про реабілітацію найманців "Вагнера" у РФ

Як зазначається у зведенні, міністерство оборони Росії встановило нову систему, яка дозволяє найманцям "Вагнера" отримувати ветеранські посвідчення та відповідні виплати.

Група "Вагнера" нещодавно була включена в структуру управління Росгвардії.

За даними британської розвідки, ці дії, швидше за все, сигналізують про реабілітацію деяких частин "Вагнера" з боку російської влади.

Це послідувало за тривалим періодом невизначеності щодо того, як влада ставитиметься до членів "Вагнера" після заколоту групи та невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року, - зазначають у Міноборони Британії.

Найманці "Вагнера" в Україні

Нагадаємо, в січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч людей.

Група "Вагнера" фактично була розформована після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

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