Війна за спадок Пригожина. Міноборони РФ рекрутує десантників для служби в Африці

Протягом останнього місяця проводиться активна рекрутингова кампанія серед військовослужбовців ЗС РФ, що діє з метою формування "Африканського експедиційного корпусу.
Міноборони РФ націлилося на спадок Пригожина в Африці
Міністерство оборони Російської Федерації вербує десантників для війни за спадок засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Африці. Військовим пропонують зарплату як на “СВО”, і при цьому звільнення від участі у війні в Україні.
Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє Шпигуна".
За даними автора каналу, "звільнення від СВО", яке пропонують як винагороду, є найбільш привабливим для потенційних кандидатів, оскільки в Африці ймовірність прильоту "випадкового" Хімарса значно нижча.
Тим не менш, потрапити туди може не кожен, відбір проводиться "серед своїх".
При цьому основна група формується навколо ПВК "Редут", проте остаточного рішення щодо структури майбутнього корпусу ще не ухвалено. А основною підготовчою базою визначено військовий полігон "Молькіно", Краснодарський край.
Основним контингентом майбутного формування визначено військовослужбовців ВДВ РФ.
Головною метою цього корпусу є просування своїх інтересів в Африці. Однак її можна розділити на три складові:
Офіційна – допомога африканським народам.
Неофіційна – встановлення точок впливу на африканському континенті з метою перенаправлення грошових потоків від продажу африканських ресурсів, а також тиску на представників Франції з метою зниження підтримки України у війні.
Задумана – міністерство оборони, як і раніше, стурбоване впливом ПВК "Вагнер" як на території РФ, так і за її межами.
Чи справді син Пригожина керує ПВК Вагнер
Чи справді син Пригожина зараз керує вагнерівцями, чи збираються вони знову воювати проти України та чи проводили бойовики вишкіл ХАМАСу розповів online.ua начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна".
Після смерті Пригожина з'явилася інформація, що його син керує вагнерівцями в Росгвардії та відновив їхній набір у Пермі.
“Фортуна” розповідає, що наразі відомо, що представники ПВК “Вагнер”, які хочуть воювати, можуть це зробити через “Росгвардію”.
За словами начальника штабу РДК, це просто переділ ринку бойовиків.
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