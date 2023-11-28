Війна за спадок Пригожина. Міноборони РФ рекрутує десантників для служби в Африці

Міноборони РФ націлилося на спадок Пригожина в Африці

Міністерство оборони Російської Федерації вербує десантників для війни за спадок засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Африці. Військовим пропонують зарплату як на “СВО”, і при цьому звільнення від участі у війні в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

Протягом останнього місяця проводиться активна рекрутингова кампанія серед військовослужбовців ЗС РФ, що діють, з метою формування "Африканського експедиційного корпусу, – йдеться в повідомленні. Поширити

За даними автора каналу, "звільнення від СВО", яке пропонують як винагороду, є найбільш привабливим для потенційних кандидатів, оскільки в Африці ймовірність прильоту "випадкового" Хімарса значно нижча.

Тим не менш, потрапити туди може не кожен, відбір проводиться "серед своїх".

Переважно це стосується військовослужбовців ВДВ РФ, які втомилися брати участь у штурмових діях у відкритому полі. Пересічний мобілізований туди не проб'ється. Окрема увага приділяється пілотам, військовослужбовцям військ зв'язку та операторам БПЛА. І, звичайно ж, "вагнерам, – пише автор. Поширити

При цьому основна група формується навколо ПВК "Редут", проте остаточного рішення щодо структури майбутнього корпусу ще не ухвалено. А основною підготовчою базою визначено військовий полігон "Молькіно", Краснодарський край.

Основним контингентом майбутного формування визначено військовослужбовців ВДВ РФ.

Командувач ВДВ генерал-полковник Теплинський, як і раніше, є основним політичним опонентом і противагою для влади дуету Шойгу-Герасимов. Останні всіляко шукають способи послабити генерал-полковника і переорієнтувати частину людей ВДВ на себе. Повідомляється, що Шойгу особисто проводить бесіди з обіцяючи світлі службові перспективи і, звичайно ж, "комісійні" від "африканських справ". Зважаючи на все, ця тактика працює. Частина офіцерів з великими зірками вже погодилися взяти участь в "Африканському корпусі". Командувачем корпусу також планується генерал ВДВ, раніше орієнтований на Теплинського, – пояснив автор. Поширити

Головною метою цього корпусу є просування своїх інтересів в Африці. Однак її можна розділити на три складові:

Офіційна – допомога африканським народам.

Неофіційна – встановлення точок впливу на африканському континенті з метою перенаправлення грошових потоків від продажу африканських ресурсів, а також тиску на представників Франції з метою зниження підтримки України у війні.

Задумана – міністерство оборони, як і раніше, стурбоване впливом ПВК "Вагнер" як на території РФ, так і за її межами.

Незважаючи на смерть Пригожина (а може й інсценування), його дух, як і раніше, витає як у коридорах Кремля, так і в думках військовослужбовців РФ. Офіційно, керівництво організацією перейшло його синові – Павлу. Проте, як виявилося ПВК "Вагнер" виявила здатність "самоорганізовуватися" на рівні керівників "середньої ланки". Тому африканські осередки "Вагнер", як і раніше, живі і процвітають. Шойгу та Герасимов щосили намагаються "поглинути" залишки ПВК, у тому числі на території Африки, – резюмував автор каналу. Поширити

Чи справді син Пригожина керує ПВК Вагнер

Чи справді син Пригожина зараз керує вагнерівцями, чи збираються вони знову воювати проти України та чи проводили бойовики вишкіл ХАМАСу розповів online.ua начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна".

Після смерті Пригожина з'явилася інформація, що його син керує вагнерівцями в Росгвардії та відновив їхній набір у Пермі.

“Фортуна” розповідає, що наразі відомо, що представники ПВК “Вагнер”, які хочуть воювати, можуть це зробити через “Росгвардію”.

Хтось погодився, хтось відмовився. Тобто, їх просто розчленували на кілька таких категорій. Є категорія людей, які відмовилися, є категорія людей, які мають сумнів, а є категорія людей, яка згодна. Цю категорію просто розділили на дві частини: хтось пішов до Міністерства оборони за прямим контрактом, решту структурно перенаправили до “Росгвардії”. Поширити

За словами начальника штабу РДК, це просто переділ ринку бойовиків.