Молодша дочка кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна Катерина Тихонова за допомогою стратегії цифрового розвитку допомагає Кремлю розширити власний вплив на країни Африки.

Як донька допомагає кремлівському диктатору поширити власний вплив в Африці

За інформацією журналістів видання, на зустріч у Москві, яка має відбутись наступного місяця, Кремль запросив представників близько 30 країн Африки.

Зазначається, що у рамках зустрічі представникам країн Африки будуть запропоновані послуги російських ІТ-фахівців та інвесторів.

Проект підтримує центр "Іннопрактика", афілійований з Фондом національного інтелектуального розвитку, генеральним директором якого є молодша дочка Путіна.

Аби протистояти впливу санкцій, введених проти Росії з боку США, ЄС та інших країн за розв’язану Кремлем злочинну війну проти України, кремлівський диктатор Путін прагне до більш тісних зв'язків з країнами глобального півдня.

У матеріалі видання зазначається, що якщо Росія досягне успіхів у просуванні власного цифрового досвіду у сферах кібербезпеки, державних послуг та електронного голосування, вона може отримати перевагу над США, Китаєм та країнами ЄС у боротьбі за розширення впливу серед країн Африки.

Зустріч африканських чиновників в Росії є частиною інформаційно-просвітницького проекту під назвою "Програма обміну знаннями в області електронного управління", який фонд запустив в липні спільно з Московською Вищою школою економіки.

Що відомо про молодшу дочку Путіна

Зазначається, що кремлівський диктатор ретельно охороняє особисте життя 37-річної Тихонової і її старшої сестри Марії Воронцової, 38-річного ендокринолога і публічно так і не визнав їх своїми дітьми.

США, Європейський Союз та Великобританія ввели санкції проти обох жінок у квітні минулого року через війну Путіна в Україні.

У Мінфіні США заявили, що робота Тихонової підтримує російську оборонну промисловість, в той час як Воронцова "керує фінансованими державою програмами, які отримали мільярди доларів від Кремля в області генетичних досліджень і знаходяться під особистим контролем Путіна".

До опікунської ради "Іннопрактики" входять керівники багатьох найбільш впливових російських державних компаній, тісно пов'язаних з Путіним, в тому числі генеральний директор "Роснефти" Ігор Сечин, глава Банку ВТБ Андрій Костін, виконавчий директор "Газпрому" Олексій Міллер і генеральний директор збройового конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов. На своєму сайті компанія називає себе "посередником для представників науки, бізнесу, освіти і влади".

Російські найманці з групи Вагнера, розгорнуті в ряді африканських держав в останні роки, допомогли Кремлю відновити частину свого впливу радянської епохи в багатому ресурсами регіоні, яке було втрачено після холодної війни.

На цьому тижні Росія також почала поставки, щоб до кінця року доставити 200 000 тонн безкоштовного зерна в шість африканських країн. Хоча це лише невелика частина того, що вони споживають, пропозиція, зроблена Путіним у липні, послідувала за критикою того, що російська війна в Україні та вихід з угоди, що полегшує експорт українського зерна через Чорне море, завдають шкоди африканцям, викликаючи зростання світових цін на продукти харчування та добрива.