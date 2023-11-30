За якої єдиної умови російські спецслужби ліквідують Путіна — відповідь Фейгіна

Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, що у разі військової поразки Росії, спецслужби намагатимуться перекласти всю вину на Володимира Путіна.
Умова ліквідації Путіна
Марк Фейгін каже, що ліквідація Путіна спецслужбами можлива за військової поразки Росії.
Така загроза для Кремля після 24 червня була дуже реальною, коли Євген Пригожин оголосив свій “похід на Москву“, проте він поплатився за це.
За словами Фейгіна, нічого страшнішого для російської влади, ніж хаос, не може бути. Тому послаблення, дестабілізація всередині системи управління всередині влади в Росії є для України найважливішим елементом перемоги.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-