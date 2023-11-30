За якої єдиної умови російські спецслужби ліквідують Путіна — відповідь Фейгіна

Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, що у разі військової поразки Росії, спецслужби намагатимуться перекласти всю вину на Володимира Путіна.

Умова ліквідації Путіна

Марк Фейгін каже, що ліквідація Путіна спецслужбами можлива за військової поразки Росії.

Щоб списати на нього все це, зняти відповідальність. Путіна прибирати має сенс тільки для однієї-єдиної речі, щоб зняти з себе відповідальність. Поширити

В усьому іншому у них нормально. Якщо вони перемагають, то навіщо це робити? Поразка дурнів любить. Тому, відповідно, якщо програш, він має бути співвідносний не з усією системою, не з усіма цими людьми, з його оточення, а з ним самим. Це не ми, це все він. Поширити

Така загроза для Кремля після 24 червня була дуже реальною, коли Євген Пригожин оголосив свій “похід на Москву“, проте він поплатився за це.

У всьому іншому ми можемо констатувати, що влада крихка, коли виникає всередині конфлікт. І коли силовий елемент залучений до цього конфлікту. Мітингувати ви можете хоч до посиніння. А от коли рухається колона з кількох тисяч людей, виникає вже такий анабіоз, а що робити? А здається, що нема кому, нічого робити. Так, це не означає, що влада може бути передана, але хаос може виникнути. Поширити

За словами Фейгіна, нічого страшнішого для російської влади, ніж хаос, не може бути. Тому послаблення, дестабілізація всередині системи управління всередині влади в Росії є для України найважливішим елементом перемоги.