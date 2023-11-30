При каком едином условии российские спецслужбы ликвидируют Путина — ответ Фейгина

Российский оппозиционный деятель, юрист и блогер Марк Фейгин в интервью online.ua рассказал, что в случае военного поражения России спецслужбы будут пытаться переложить всю вину на Владимира Путина.
Условие ликвидации Путина
Марк Фейгин говорит, что ликвидация Путина спецслужбами возможна при военном поражении России.
Такая угроза для Кремля после 24 июня была очень реальной, когда Евгений Пригожин объявил свой поход на Москву, однако он поплатился за это.
По словам Фейгина, ничего страшнее для российских властей, чем хаос, не может быть. Поэтому ослабление, дестабилизация внутри системы управления внутри власти в России является важнейшим элементом победы для Украины.
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