При каком едином условии российские спецслужбы ликвидируют Путина — ответ Фейгина

Российский оппозиционный деятель, юрист и блогер Марк Фейгин в интервью online.ua рассказал, что в случае военного поражения России спецслужбы будут пытаться переложить всю вину на Владимира Путина.

Условие ликвидации Путина

Марк Фейгин говорит, что ликвидация Путина спецслужбами возможна при военном поражении России.

Чтобы списать все это на него, снять ответственность. Путина убирать имеет смысл только для одной-единственной вещи, чтобы снять с себя ответственность. Поделиться

Во всем остальном у них нормально. Если они побеждают, зачем это делать? Поражение дураков любит. Поэтому, соответственно, если проигрыш, он должен быть соотносительным не со всей системой, не со всеми этими людьми, с его окружением, а с ним самим. Это не мы, это он все. Поделиться

Такая угроза для Кремля после 24 июня была очень реальной, когда Евгений Пригожин объявил свой поход на Москву, однако он поплатился за это.

Во всем остальном мы можем констатировать, что власть хрупкая, когда возникает внутри конфликт. И когда силовой элемент вовлечен в этот конфликт. Митинговать вы можете хоть до посинения. А вот когда двигается колонна из нескольких тысяч человек, возникает уже такой анабиоз, а что делать? А кажется, что некому, нечего делать. Да, это не значит, что власть может быть передана, но хаос может возникнуть. Поделиться

По словам Фейгина, ничего страшнее для российских властей, чем хаос, не может быть. Поэтому ослабление, дестабилизация внутри системы управления внутри власти в России является важнейшим элементом победы для Украины.