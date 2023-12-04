Зачем Путин начал активно провоцировать НАТО — объяснение Фейгина

Недавно неподалеку от эстонско-российской границы на билбордах вывесили цитату Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Это произошло после того, как власти РФ заявили о готовности к войне с Альянсом. Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что на самом деле происходит.
Путин снова пытается напугать членов НАТО
По словам российского оппозиционера, последние громкие заявления диктатора и его приспешников являются лишь очередной бравадой.
Смотрите новое интервью Марка Фейгина для online.ua:
Фейгин обращает внимание на то, что Кремль просто копирует у СССР агрессивную риторику по отношению к Западу.
Однако многочисленные поражения армии РФ на украинском фронте подтверждают тот факт, что страна-агрессорка уже не сможет тягаться с НАТО.
Также возможно, что заявления о «войне с НАТО» направлены на внутреннюю аудиторию России, чтобы поднять боевой дух.
Однако реальность остается жесткой: в ближайшем будущем россияне станут беднее из-за того, что Путин настроен бросать все ресурсы, в том числе и человеческие, на войну с Украиной.
По мнению Марка Фейгина, это будет напоминать времена СССР, который также "экономил" на благосостоянии граждан для финансирования военно-промышленного комплекса.
Фейгин объяснил, когда спецслужбы РФ могут ликвидировать Путина
Как считает российский оппозиционный деятель, юрист и блогер Марк Фейгин, в случае военного поражения России, спецслужбы РФ захотят сделать крайним исключительно главу Кремля.
Об этом он рассказал в интервью online.ua.
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