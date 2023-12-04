Зачем Путин начал активно провоцировать НАТО — объяснение Фейгина

Недавно неподалеку от эстонско-российской границы на билбордах вывесили цитату Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Это произошло после того, как власти РФ заявили о готовности к войне с Альянсом. Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что на самом деле происходит.

Путин снова пытается напугать членов НАТО

По словам российского оппозиционера, последние громкие заявления диктатора и его приспешников являются лишь очередной бравадой.

Смотрите новое интервью Марка Фейгина для online.ua:

Фейгин обращает внимание на то, что Кремль просто копирует у СССР агрессивную риторику по отношению к Западу.

Однако многочисленные поражения армии РФ на украинском фронте подтверждают тот факт, что страна-агрессорка уже не сможет тягаться с НАТО.

На сегодняшний день никаких возможностей для полномасштабной войны с НАТО у России нет. Если бы они были, то их использовали в первую очередь для решения всех вопросов в Украине. А открывать второй фронт никто не будет, потому что так можно только проиграть, – объясняет правозащитник. Поделиться

Также возможно, что заявления о «войне с НАТО» направлены на внутреннюю аудиторию России, чтобы поднять боевой дух.

Однако реальность остается жесткой: в ближайшем будущем россияне станут беднее из-за того, что Путин настроен бросать все ресурсы, в том числе и человеческие, на войну с Украиной.

По мнению Марка Фейгина, это будет напоминать времена СССР, который также "экономил" на благосостоянии граждан для финансирования военно-промышленного комплекса.

Фейгин объяснил, когда спецслужбы РФ могут ликвидировать Путина

Как считает российский оппозиционный деятель, юрист и блогер Марк Фейгин, в случае военного поражения России, спецслужбы РФ захотят сделать крайним исключительно главу Кремля.

Об этом он рассказал в интервью online.ua.