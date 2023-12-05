Родичі російських мобілізованих почали скаржитись Путіну через великі втрати під Авдіївкою

В Росії родичі мобілізованих скаржаться кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну через те, що їх кидають на смерть в районі Авдіївки на Донеччині.

Як великі втрати під Авдіївкою обурили російське суспільство

За інформацією російського видання “Важливі історії”, Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) написали звернення до Володимира Путіна з проханням розібратися з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих в районі Авдіївки.

За словами авторів звернення до кремлівського диктатора, після початку чергового наступу злочинної армії РФ у листопаді цього року командування окупаційної російської армії наказало відправляти на участь у штурмах в районі Авдіївки військових із пораненнями середньої тяжкості.

Збирають залишки - і знову на штурм. Поспішають, поки в розбраті, женуть до прямої лінії і Нового року. Результат якийсь потрібен. Всі навколо говорять, що візьмемо Авдіївку і далі - переговори, - заявляє дружина одного з мобілізованих. Поширити

Вона також передала слова свого чоловіка про те, що "вони там по трупах ходять, ними просто все завалено".

Ми говоримо Путіну - порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально в наявності, а не по військових квитках, і тому, що в доповідях йде, - заявляє родичка іншого військовослужбовця. Поширити

Скільки мобілізованих росіян має загинути в Україні для реакції в РФ

Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, хто може зайняти місце Володимира Путіна, скільки ще росіян готові померти на війні, про які переговори з Україною постійно каже РФ та плани Заходу після перемоги України.

Який рівень втрат може бути відчутним і викликати якусь реакцію у відповідь з боку російського суспільства? А він був один.

Ми весь час від чого відштовхувалися? Від війни у Чечні, від 3,5-4 тис загиблих строковиків. Війна в Афганістані - близько 15-16 тис загиблих, які виконували так званий міжнародний обов'язок з обмеженого контингенту в Афганістані. Такі, розумієте, порівняльні цифри. Вони, порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні, дуже скромні.

Я вже не говорю про конфлікт у Грузії. Це все дуже скромно, дуже скромно. Зараз рахунок йде на багато десятків тисяч, якщо не на сотні. Навіть якщо не 340 тис, як заявляє Генштаб ЗСУ, а якщо їх 200 тис, це мало? Порівняно з втратами в Афганістані за 10 років, за дві війни у Чечні?

Безперечно, це безпрецедентна, гігантська східноєвропейська війна.