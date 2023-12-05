Родичі російських мобілізованих почали скаржитись Путіну через великі втрати під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

Родичі російських мобілізованих почали скаржитись Путіну через великі втрати під Авдіївкою

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  online.ua

В Росії родичі мобілізованих скаржаться кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну через те, що їх кидають на смерть в районі Авдіївки на Донеччині. 

Як великі втрати під Авдіївкою обурили російське суспільство

За інформацією російського видання “Важливі історії”, Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) написали звернення до Володимира Путіна з проханням розібратися з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих в районі Авдіївки.

За словами авторів звернення до кремлівського диктатора, після початку чергового наступу злочинної армії РФ у листопаді цього року командування окупаційної російської армії наказало відправляти на участь у штурмах в районі Авдіївки військових із пораненнями середньої тяжкості.

Збирають залишки - і знову на штурм. Поспішають, поки в розбраті, женуть до прямої лінії і Нового року. Результат якийсь потрібен. Всі навколо говорять, що візьмемо Авдіївку і далі - переговори, - заявляє дружина одного з мобілізованих.

Вона також передала слова свого чоловіка про те, що "вони там по трупах ходять, ними просто все завалено". 

Ми говоримо Путіну - порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально в наявності, а не по військових квитках, і тому, що в доповідях йде, - заявляє родичка іншого військовослужбовця.

Скільки мобілізованих росіян має загинути в Україні для реакції в РФ

Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, хто може зайняти місце Володимира Путіна, скільки ще росіян готові померти на війні, про які переговори з Україною постійно каже РФ та плани Заходу після перемоги України.

Який рівень втрат може бути відчутним і викликати якусь реакцію у відповідь з боку російського суспільства? А він був один.

Ми весь час від чого відштовхувалися? Від війни у Чечні, від 3,5-4 тис загиблих строковиків. Війна в Афганістані - близько 15-16 тис загиблих, які виконували так званий міжнародний обов'язок з обмеженого контингенту в Афганістані. Такі, розумієте, порівняльні цифри. Вони, порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні, дуже скромні.

Я вже не говорю про конфлікт у Грузії. Це все дуже скромно, дуже скромно. Зараз рахунок йде на багато десятків тисяч, якщо не на сотні. Навіть якщо не 340 тис, як заявляє Генштаб ЗСУ, а якщо їх 200 тис, це мало? Порівняно з втратами в Афганістані за 10 років, за дві війни у Чечні?

Безперечно, це безпрецедентна, гігантська східноєвропейська війна.

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