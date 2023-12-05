Родичі російських мобілізованих почали скаржитись Путіну через великі втрати під Авдіївкою

В Росії родичі мобілізованих скаржаться кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну через те, що їх кидають на смерть в районі Авдіївки на Донеччині.
Як великі втрати під Авдіївкою обурили російське суспільство
За інформацією російського видання “Важливі історії”, Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) написали звернення до Володимира Путіна з проханням розібратися з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих в районі Авдіївки.
За словами авторів звернення до кремлівського диктатора, після початку чергового наступу злочинної армії РФ у листопаді цього року командування окупаційної російської армії наказало відправляти на участь у штурмах в районі Авдіївки військових із пораненнями середньої тяжкості.
Вона також передала слова свого чоловіка про те, що "вони там по трупах ходять, ними просто все завалено".
Скільки мобілізованих росіян має загинути в Україні для реакції в РФ
Російський опозиційний діяч, юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю online.ua розповів, хто може зайняти місце Володимира Путіна, скільки ще росіян готові померти на війні, про які переговори з Україною постійно каже РФ та плани Заходу після перемоги України.
Який рівень втрат може бути відчутним і викликати якусь реакцію у відповідь з боку російського суспільства? А він був один.
Ми весь час від чого відштовхувалися? Від війни у Чечні, від 3,5-4 тис загиблих строковиків. Війна в Афганістані - близько 15-16 тис загиблих, які виконували так званий міжнародний обов'язок з обмеженого контингенту в Афганістані. Такі, розумієте, порівняльні цифри. Вони, порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні, дуже скромні.
Я вже не говорю про конфлікт у Грузії. Це все дуже скромно, дуже скромно. Зараз рахунок йде на багато десятків тисяч, якщо не на сотні. Навіть якщо не 340 тис, як заявляє Генштаб ЗСУ, а якщо їх 200 тис, це мало? Порівняно з втратами в Афганістані за 10 років, за дві війни у Чечні?
Безперечно, це безпрецедентна, гігантська східноєвропейська війна.
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