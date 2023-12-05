Родственники российских мобилизованных начали жаловаться Путину из-за больших потерь под Авдеевкой

В России родственники мобилизованных жалуются кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину из-за того, что их бросают насмерть в районе Авдеевки Донецкой области.

Как большие потери под Авдеевкой возмутили российское общество

По информации российского издания "Важные истории", Родственники военнослужащих в/ч 95411 (Западный военный округ) написали обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться с "признаками умышленного истребления" мобилизованных в районе Авдеевки.

По словам авторов обращения к кремлевскому диктатору, после начала очередного наступления преступной армии РФ в ноябре этого года командование оккупационной российской армии приказало отправлять на участие в штурмах в районе Авдеевки военных с ранениями средней тяжести.

Собирают остатки – и снова на штурм. Торопятся, пока в раздоре, гонят к прямой линии и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше – переговоры, – заявляет жена одного из мобилизованных. Поделиться

Она также передала слова своего мужа о том, что "они там по трупам ходят, ими просто все завалено".

Мы говорим Путину – посчитайте личный состав: сколько осталось реально налицо, а не по военным билетам, и потому, что в докладах идет, – заявляет родственница другого военнослужащего. Поделиться

Сколько мобилизованных россиян должно погибнуть в Украине для реакции в РФ

Российский оппозиционный деятель, юрист и блоггер Марк Фейгин в интервью online.ua рассказал, кто может занять место Владимира Путина, сколько еще россиян готовы умереть на войне, о которых переговоры с Украиной постоянно говорят РФ и планы Запада после победы Украины.

Какой уровень потерь может быть ощутим и вызвать какую-то ответную реакцию со стороны российского общества? А он был один.

Мы все время от чего отталкивались? От войны в Чечне, от 3,5-4 тыс. погибших срочников. Война в Афганистане - около 15-16 тыс. погибших, выполнявших так называемую международную обязанность по ограниченному контингенту в Афганистане. Такие, понимаете, сравнительные цифры. Они по сравнению с происходящим сейчас в Украине очень скромны.

Я уже не говорю о конфликте в Грузии. Это все очень скромно, очень скромно. Сейчас счет идет на многие десятки тысяч, если не на сотни. Даже если не 340 тыс., как заявляет Генштаб ВСУ, а если их 200 тыс., это мало? В сравнении с потерями в Афганистане за 10 лет, за две войны в Чечне?

Безусловно, это беспрецедентная, гигантская восточноевропейская война.