Ексглава НАТО розкрив запасний план Путіна у війні проти України

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що наразі кремлівський диктатор Володимир Путін все ще має сили продовжувати злочинну війну проти України та переходить до запасного плану.
Що відомо про запасний план Путіна у війні проти України
Расмуссен підкреслив, що попри провал власного плану зі швидкого захоплення України кремлівський диктатор все ще сподівається на перемогу у розв’язаній війні.
За його словами, поганою новиною є те, що Путін переходить до запасного плану.
Він підкреслив, що західні партнери України мають розробити чітку стратегію, яка дозволить Україні здобути перемогу.
При цьому Расмуссен наголосив, що західні партнери мають визначити терміни досягнення цієї перемоги.
Що слугує запорукою перемоги України у війні проти РФ
Він закликав західних партнерів допомогати Україні стільки, скільки це буде потрібно.
Расмуссен також визнав необхідність створення нової архітектури європейської безпеки та надання Україні членства у НАТО та в ЄС.
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