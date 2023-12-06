Ексглава НАТО розкрив запасний план Путіна у війні проти України

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що наразі кремлівський диктатор Володимир Путін все ще має сили продовжувати злочинну війну проти України та переходить до запасного плану.

Що відомо про запасний план Путіна у війні проти України

Расмуссен підкреслив, що попри провал власного плану зі швидкого захоплення України кремлівський диктатор все ще сподівається на перемогу у розв’язаній війні.

За його словами, поганою новиною є те, що Путін переходить до запасного плану.

“План А" полягав у тому, щоб завоювати Україну за кілька днів і створити проблеми для уряду в Києві. Він зазнав невдачі, тому зараз він веде війну на виснаження. Його мета – зробити так, щоб конфлікт завершився безрезультатно, дестабілізувати Україну, зробити її слабкою, - пояснює колишній генсек НАТО. Поширити

Він підкреслив, що західні партнери України мають розробити чітку стратегію, яка дозволить Україні здобути перемогу.

При цьому Расмуссен наголосив, що західні партнери мають визначити терміни досягнення цієї перемоги.

Мало того, що Україна повинна вижити, але вона повинна вижити як вільна, незалежна і демократична країна, що означає вигнати всі російські війська з української землі, - наголосив ексгенсек НАТО. Поширити

Що слугує запорукою перемоги України у війні проти РФ

Він закликав західних партнерів допомогати Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Расмуссен також визнав необхідність створення нової архітектури європейської безпеки та надання Україні членства у НАТО та в ЄС.