Відмова від підтримки України переконає Путіна у власній безкарності — Блінкен

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен зазначив, що відмова від військової та іншої підтримки України розв'яже руки кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну щодо подальшої агресії у всьому світі.

Блінкен попереджає про наслідки у разі відмови від підтримки України

Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу, - зазначив глава Держдепу США. Поширити

Він підкреслив, що інші світові диктатори уважно аналізують реакцію світової спільноти на злочинні дії кремлівського режиму під керівництвом Путіна в Україні та в інших регіонах світу.

Чому Україна не може відмовитись від боротьби про агресії РФ

За інформацією журналістів Bloomberg, наразі від США та країн ЄС залежить, наскільки нинішня зима буде важкою для України.

Як зазначає автор матеріалу Марк Чемпіон, наразі Росія збільшує потенціал для власних повітряних атак по Україні, зокрема, об’єктах енергетичної інфраструктури у той час, як західні партнери Києва, здається, збились зі шляху.

Автор наголошує, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України не повинна визначатись успіхом чи невдачею наступу однієї зі сторін упродовж одного сезону.

Це важливо підкреслити, тому що багато нинішніх міркувань про те, що робити далі, беруть за точку відліку нездатність літнього контрнаступу України забезпечити прорив.

На думку автора матеріалу, реальний стан справ такий, що переговори наразі більшою мірою залежатимуть від Росії.

Однак наразі кремлівський диктатор Володимир Путін не виявляє жодних ознак готовності до тривалого припинення вогню.

Дії Росії, не кажучи вже про все ще ескалаційну риторику Кремля і оголошену анексію територій, які він ще не контролює, говорять про протилежне.

У матеріалі зазначається, що США і ЄС прийшли на допомогу Україні не заради поразки Росії, а із метою допомогти захиститись, адже подальша агресія Кремля погрожує Європі хаосом.

Це все ще життєво важливі інтереси, навіть не впливаючи на захист демократії чи міжнародного права.

Крім того, вони більш досяжні, ніж здавалося відразу після вторгнення Росії в 2022 році.

Автор підкреслює, що не варто очікувати від Путіна відмови від власних цілей в Україні зараз, коли фінансування і військова підтримка України знаходяться під загрозою по обидва боки Атлантики.

На цьому тижні Білий дім попередив, що у нього закінчаться гроші на підтримку України до кінця грудня, якщо республіканці в Конгресі не змінять позицію, що "поставить на коліна" здатність України захищатися від російських окупантів.

Тим часом союзник Путіна, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, дав зрозуміти, що має намір або використати, або зірвати створення фонду Європейського Союзу для України в розмірі 50 мільярдів євро і план ЄС про переговори з Києвом про членство в ЄС.

Найбільш обнадійливим, з точки зору Кремля, є те, що Дональд Трамп лідирує в опитуваннях громадської думки перед президентськими виборами в США, які пройдуть через рік. У Путіна теж є свій політичний порядок денний. Наступного року на нього чекають вибори, які, якими б невільними і несправедливими вони не були, як і раніше важливі для зміцнення його влади і легітимності. Укладення угоди зараз може змусити росіян задуматися про те, яку величезну ціну їм довелося заплатити.

Багато хто на Заході не розуміє, каже Микола Белесков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, що "Росія не примириться з Україною" і як і раніше вірить, що може перемогти силою. Вони "збільшили виробництво озброєнь, мобілізують нові сили, і їм потрібен результат".

У підсумку виходить, що Україна не може припинити боротьбу, що б не трапилося з її фінансуванням і поставками зброї від союзників. Питання лише в тому, скільки додаткових життів і територій буде втрачено, якщо рішучість Заходу ослабне, позбавивши українців можливості дати відсіч з достатньою силою, щоб переконати Путіна в тому, що він більше нічого не може виграти.