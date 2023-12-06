Це безумство. Байден відреагував на неспроможність Конгресу США затвердити допомогу Україні

Президент США Джо Байден назвав перспективу припинення допомоги Україні «просто неправильною». Конгрес США ще не проголосував за виділення необхідної для України допомоги.
Байден прокоментував блокаду допомоги Україні в Конгресі
NYT пише, що заклик Байдена поповнити військову скарбницю України та надіслати допомогу Ізраїлю знаходиться на межі краху в Сенаті.
Республіканці готові заблокувати голосування за фінансування 6 грудня, якщо демократи не погодяться додати суворі заходи для стримування міграції на кордоні США з Мексикою.
5 грудня вдень секретний брифінг за участю представників адміністрації, покликаних залучити підтримку, переріс у крики, коли республіканці гнівно звинуватили демократів у спробах обдурити їхні вимоги щодо придушення кордону.
Україна може програти війну без допомоги США
У своєму виступі 5 грудня в Інституті миру США у Вашингтоні Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, заявив, що якщо Конгрес не зможе швидко схвалити військову допомогу Україні, існує «дуже висока ймовірність», що Україна програє у війні.
Деякі офіційні особи Пентагону заперечують заяви Білого дому про те, що військова допомога Україні скоро закінчиться, заявивши, що вони очікують, що решту 4,8 мільярдів доларів допомоги вистачить до зими.
Але українські чиновники наполягають на тому, що без притоку допомоги, вони приречені в кращому випадку на глухий кут.
Оскільки поставки зброї сповільнилися, українським військам важко просуватися на полі бою — і вони стикаються з проблемами набору та навчання, оскільки втрати солдат зростають.
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