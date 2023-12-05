Є прогрес. У Держдепі США оцінили ситуацію на українському фронті

Американські дипломати вважають ситуацію на полі бою в Україні справді важкою, однак вони також бачать прогрес, якого вдається досягати бійцям ЗСУ.

ЗСУ досягають прогресу на фронті, попри супротив армії РФ

Журналісти поцікавилися у речника Держдепу Метью Міллера, чи є у шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена занепокоєння щодо поточного стану справ на полі бою в Україні, враховуючи невизначеність з подальшим фінансуванням Києва.

За словами Міллера, ситуація на фронті справді важка, оскільки бійці ЗСУ змушені воювати проти російських загарбників, у яких було багато часу на те, щоб міцно закріпитися.

Що стосується поля бою, це складна ситуація. Українські війська воюють проти дуже міцно укріплених російських військових. Ми бачимо, що вони досягають прогресу. Прогрес був важким, але ми бачили, що вони продовжують просуватися вперед, – наголосив Метью Міллер. Поширити

За словами речника відомства, команда Держдепу справді стурбована невизначеність питання фінансової допомоги для Києва.

Американські дипломати вкотре попередили, що грошей на підтримку України скоро не залишиться.

Саме тому держсекретар приєднується до президента і інших представників адміністрації і закликає Конгрес діяти якнайшвидше, – зазначив Метью Міллер. Поширити

Чому США досі не виділили масштабну допомогу для України

Нещодавно представник адміністрації президента США Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України.

За його словами, якщо це рішення не ухвалять, то лише допоможуть РФ.

Як відомо, ще 2 місяці тому команда Байдена звернулася до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Однак у Палаті представників почалися дискусії після того, як її новий речник Майк Джонсон закликав розділити допомогу Україні та Ізраїлю.