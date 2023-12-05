Есть прогресс. В Госдепе США оценили ситуацию на украинском фронте

Американские дипломаты считают ситуацию на поле боя в Украине действительно тяжелой, однако они также видят прогресс, которого удается достигать бойцам ВСУ.

ВСУ достигают прогресса на фронте, несмотря на сопротивление армии РФ

Журналисты поинтересовались у спикера Госдепа Мэтью Миллера, есть ли у шефа американской дипломатии Энтони Блинкена обеспокоенность текущим положением дел на поле боя в Украине, учитывая неопределенность с последующим финансированием Киева.

По словам Миллера, ситуация на фронте действительно тяжелая, поскольку бойцы ВСУ вынуждены воевать против российских захватчиков, у которых было много времени на то, чтобы закрепиться.

Что касается поля сражения — это сложная ситуация. Украинские войска воюют против очень крепко укрепленных российских военных. Мы видим, что они добиваются прогресса. Прогресс есть, он был тяжелым, но мы видели, что они продолжают продвигаться вперед, – подчеркнул Мэтью Миллер. Поделиться

По словам спикера ведомства, команда Госдепа действительно обеспокоена неопределенностью вопроса финансовой помощи Киеву.

Американские дипломаты еще раз предупредили, что денег на поддержку Украины скоро не останется.

Именно поэтому госсекретарь присоединяется к президенту и другим представителям администрации и призывает Конгресс действовать как можно быстрее, – отметил Мэтью Миллер. Поделиться

Почему США до сих пор не выделили масштабную помощь для Украины

Недавно представитель администрации президента США Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины.

По его словам, если это решение не будет принято, то они только помогут РФ.

Как известно, еще 2 месяца назад команда Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования в размере 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Однако в Палате представителей начались дискуссии после того, как ее новый представитель Майк Джонсон призвал разделить помощь Украине и Израилю.