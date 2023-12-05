Зеленский и Байден нашли способ убедить Сенат выделить Украине более 61 млрд долл

5 декабря украинский лидер Владимир Зеленский планирует выступить перед сенаторами на закрытом брифинге через защищенную видеоконференцию.

Зеленский лично обратится к Сенату США

Эту информацию журналистам официально подтвердил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, являющийся республиканцем от штата Нью-Йорк.

Президент Украины намерен рассказать сенаторам о ситуации на поле боя и важности очередного пакета военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате по переходу в законодательный механизм для предоставления чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда долларов для Украины.

По словам журналистов, идея выступления украинского лидера перед сенаторами появилась у команды главы Белого дома Джо Байдена, которая максимально заинтересована в том, чтобы Киев получил эти средства.

Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования. Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге, – призвал своих коллег Чак Шумер. Поделиться

Почему в Конгрессе возникли проблемы с выделением помощи Украине

Как уже упоминалось ранее, республиканцы в Конгрессе угрожали демократам заблокировать выделение помощи Украине, если не будет решения по безопасности американских границ.

По словам экспертов, это указывает на то, что запрос американского лидера на более чем 61 миллиард долларов для Киева теперь зависит от сложной и деликатной борьбы за политику безопасности границ.

Инсайдеры СМИ утверждали, что последние дискуссии по этому вопросу были положительными.