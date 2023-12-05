Зеленський та Байден знайшли спосіб переконати Сенат виділити Україні понад 61 млрд дол

5 грудня український лідер Володимир Зеленський планує виступити перед сенаторами на закритому брифінгу через захищену відеоконференцію.

Зеленський особисто звернеться до Сенату США

Цю інформацію журналістам офіційно підтвердив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, який є республіканцем від штату Нью-Йорк.

Президент України має намір розповісти сенаторам по ситуацію на полі бою та важливість чергового пакету військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів для України.

За словами журналістів, ідея щодо виступу українського лідера перед сенаторами з’явилася у команди очільника Білого дому Джо Байдена, яка максимально зацікавлена у тому, щоб Київ отримав ці кошти.

Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в рамках нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування. Я прошу всіх сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу, - закликав своїх колег Чак Шумер. Поширити

Чому у Конгресі виникли проблеми щодо виділення допомоги Україні

Як уже згадувалося раніше, республіканці у Конгресі погрожували демократам заблокувати виділення допомоги Україні, якщо не буде рішення щодо безпеки американських кордонів.

За словами експертів, це вказує на те, що запит американського лідера на понад 61 мільярд доларів для Києва тепер залежить від складної та делікатної боротьби за політику щодо безпеки кордонів.

Інсайдери ЗМІ стверджували, що останні дискусії щодо цього питання були позитивними.