Допомога Україні. Чеські волонтери показали гелікоптер UH-60 Black Hawk — відео

Ініціатива чеських волонтерів "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) показала американський гелікоптер UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"), який планують передати Україні.
Black Hawk для України від чеських волонтерів
У співпраці з Міністерством оборони Чехії волонтери отримали можливість закупити американський багатоцільовий вертоліт Black Hawk.
Збір на гелікоптер під назвою Čestmír є найбільшим збором коштів для ініціативи – цей гелікоптер Black Hawk є одним із небагатьох у Європі, який знаходиться у приватних руках. Він коштуватиме понад 100 мільйонів крон.
Двомоторний гелікоптер, на який збирають гроші, може використовуватися в Україні для транспортування солдатів, евакуації та радіоелектронної боротьби.
Якщо суму буде зібрано, гелікоптер буде транспортовано в Україну та передано українській розвідці. Станом на 17 листопада було зібрано понад 3,2 мільйона крон.
Що відомо про ініціативу Dárek pro Putina
Чеська ініціатива вже протягом тривалого часу збирає кошти та передає Україні озброєння.
Серед найвідоміших кампаній, які Dárek pro Putina організував, – придбання реактивної системи залпового вогню RM-70 під назвою Přemysl та танка T-72 під назвою Tomáš.
Люди зібрали понад 50 мільйонів крон на RM-70 та амуніції для нього. Збір на Tomáš досяг 36 мільйонів крон.
Також ініціатива зібрала 90 млн крон на 15 чеських комплексів ППО Viktor, які було відправлено в Україну у березні цього року для захисту стратегічних та цивільних об’єктів від ударів дронів.
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