Допомога Україні. Чеські волонтери показали гелікоптер UH-60 Black Hawk — відео

Black Hawk для України від чеських волонтерів

У співпраці з Міністерством оборони Чехії волонтери отримали можливість закупити американський багатоцільовий вертоліт Black Hawk.

Збір на гелікоптер під назвою Čestmír є найбільшим збором коштів для ініціативи – цей гелікоптер Black Hawk є одним із небагатьох у Європі, який знаходиться у приватних руках. Він коштуватиме понад 100 мільйонів крон.

To nie jest „Czeski film”, to jest rzeczywistość. Chcemy kupić ukraiński wywiad wojskowy Black Hawk. Bracia, pomożecie nam? https://t.co/Mp12Sne6Pz Jutro „Čestmír” poleci do Pragi. Nie damy rady bez Ciebie! 🫡🇵🇱🇨🇿🇺🇦👍 To jest Cestmir🔽 pic.twitter.com/Mv6TwPJVk7 — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 16, 2023

Takhle Čestmír přistával v poledne v Praze na Letné. Odlétáme v 15:30, přijďte se podívat.🚁👍 pic.twitter.com/BSb6c03VYA — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 17, 2023

Машина датується 1980-ми роками і була перевірена українськими авіаційними фахівцями. Це добре, і якщо ми на це погодимося, він буде використовуватися українською військовою розвідкою для своїх операцій, яка хоче розгортати його для спеціальних заходів і використовувати для навчання пілотів, – розповіли в ініціативі, додаючи, що українці вже мають машини цього типу. Поширити

Двомоторний гелікоптер, на який збирають гроші, може використовуватися в Україні для транспортування солдатів, евакуації та радіоелектронної боротьби.

Якщо суму буде зібрано, гелікоптер буде транспортовано в Україну та передано українській розвідці. Станом на 17 листопада було зібрано понад 3,2 мільйона крон.

Що відомо про ініціативу Dárek pro Putina

Чеська ініціатива вже протягом тривалого часу збирає кошти та передає Україні озброєння.

Серед найвідоміших кампаній, які Dárek pro Putina організував, – придбання реактивної системи залпового вогню RM-70 під назвою Přemysl та танка T-72 під назвою Tomáš.

Люди зібрали понад 50 мільйонів крон на RM-70 та амуніції для нього. Збір на Tomáš досяг 36 мільйонів крон.

Також ініціатива зібрала 90 млн крон на 15 чеських комплексів ППО Viktor, які було відправлено в Україну у березні цього року для захисту стратегічних та цивільних об’єктів від ударів дронів.