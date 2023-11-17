Помощь Украине. Чешские волонтеры показали вертолет UH-60 Black Hawk — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. Чешские волонтеры показали вертолет UH-60 Black Hawk — видео

UH-60 Black Hawk
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Источник:  Novinky.cz

Инициатива чешских волонтеров "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) показала американский вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"), который планируют передать Украине.

Black Hawk для Украины от чешских волонтеров

В сотрудничестве с Министерством обороны Чехии волонтеры получили возможность закупить американский многоцелевой вертолет Black Hawk.

Сбор на вертолет под названием Čestmír является крупнейшим сбором средств для инициативы – этот вертолет Black Hawk является одним из немногих в Европе, который находится в частных руках. Он будет стоить более 100 миллионов крон.

Машина датируется 1980 годами и была проверена украинскими авиационными специалистами. Это хорошо, и если мы на это согласимся, он будет использоваться украинской военной разведкой для своих операций, которая хочет разворачивать его для специальных мероприятий и использовать для обучения пилотов, – рассказали в инициативе, добавляя, что у украинцев уже есть машины этого типа.

Двухмоторный вертолет, на который собирают деньги, может использоваться в Украине для транспортировки солдат, эвакуации и радиоэлектронной борьбы.

Если сумма будет собрана, вертолет будет транспортирован в Украину и передан украинской разведке. По состоянию на 17 ноября было собрано более 3,2 миллионов крон.

Что известно об инициативе Dárek pro Putina

Чешская инициатива уже долгое время собирает средства и передает Украине вооружение.

Среди самых известных кампаний, которые Dárek pro Putina организовал – приобретение реактивной системы залпового огня RM-70 под названием Přemysl и танка T-72 под названием Tomáš.

Люди собрали более 50 миллионов крон на RM-70 и амуниции для него. Сбор на Tomáš достиг 36 миллионов крон.

Также инициатива собрала 90 млн крон на 15 чешских комплексов ПВО Viktor, которые были отправлены в Украину в марте этого года для защиты стратегических и гражданских объектов от ударов дронов.

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