Помощь Украине. Чешские волонтеры показали вертолет UH-60 Black Hawk — видео

Инициатива чешских волонтеров "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) показала американский вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"), который планируют передать Украине.
Black Hawk для Украины от чешских волонтеров
В сотрудничестве с Министерством обороны Чехии волонтеры получили возможность закупить американский многоцелевой вертолет Black Hawk.
Сбор на вертолет под названием Čestmír является крупнейшим сбором средств для инициативы – этот вертолет Black Hawk является одним из немногих в Европе, который находится в частных руках. Он будет стоить более 100 миллионов крон.
Двухмоторный вертолет, на который собирают деньги, может использоваться в Украине для транспортировки солдат, эвакуации и радиоэлектронной борьбы.
Если сумма будет собрана, вертолет будет транспортирован в Украину и передан украинской разведке. По состоянию на 17 ноября было собрано более 3,2 миллионов крон.
Что известно об инициативе Dárek pro Putina
Чешская инициатива уже долгое время собирает средства и передает Украине вооружение.
Среди самых известных кампаний, которые Dárek pro Putina организовал – приобретение реактивной системы залпового огня RM-70 под названием Přemysl и танка T-72 под названием Tomáš.
Люди собрали более 50 миллионов крон на RM-70 и амуниции для него. Сбор на Tomáš достиг 36 миллионов крон.
Также инициатива собрала 90 млн крон на 15 чешских комплексов ПВО Viktor, которые были отправлены в Украину в марте этого года для защиты стратегических и гражданских объектов от ударов дронов.
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