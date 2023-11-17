Помощь Украине. Чешские волонтеры показали вертолет UH-60 Black Hawk — видео

Black Hawk для Украины от чешских волонтеров

В сотрудничестве с Министерством обороны Чехии волонтеры получили возможность закупить американский многоцелевой вертолет Black Hawk.

Сбор на вертолет под названием Čestmír является крупнейшим сбором средств для инициативы – этот вертолет Black Hawk является одним из немногих в Европе, который находится в частных руках. Он будет стоить более 100 миллионов крон.

To nie jest „Czeski film”, to jest rzeczywistość. Chcemy kupić ukraiński wywiad wojskowy Black Hawk. Bracia, pomożecie nam? https://t.co/Mp12Sne6Pz Jutro „Čestmír” poleci do Pragi. Nie damy rady bez Ciebie! 🫡🇵🇱🇨🇿🇺🇦👍 To jest Cestmir🔽 pic.twitter.com/Mv6TwPJVk7 — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 16, 2023

Takhle Čestmír přistával v poledne v Praze na Letné. Odlétáme v 15:30, přijďte se podívat.🚁👍 pic.twitter.com/BSb6c03VYA — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 17, 2023

Машина датируется 1980 годами и была проверена украинскими авиационными специалистами. Это хорошо, и если мы на это согласимся, он будет использоваться украинской военной разведкой для своих операций, которая хочет разворачивать его для специальных мероприятий и использовать для обучения пилотов, – рассказали в инициативе, добавляя, что у украинцев уже есть машины этого типа. Поделиться

Двухмоторный вертолет, на который собирают деньги, может использоваться в Украине для транспортировки солдат, эвакуации и радиоэлектронной борьбы.

Если сумма будет собрана, вертолет будет транспортирован в Украину и передан украинской разведке. По состоянию на 17 ноября было собрано более 3,2 миллионов крон.

Что известно об инициативе Dárek pro Putina

Чешская инициатива уже долгое время собирает средства и передает Украине вооружение.

Среди самых известных кампаний, которые Dárek pro Putina организовал – приобретение реактивной системы залпового огня RM-70 под названием Přemysl и танка T-72 под названием Tomáš.

Люди собрали более 50 миллионов крон на RM-70 и амуниции для него. Сбор на Tomáš достиг 36 миллионов крон.

Также инициатива собрала 90 млн крон на 15 чешских комплексов ПВО Viktor, которые были отправлены в Украину в марте этого года для защиты стратегических и гражданских объектов от ударов дронов.